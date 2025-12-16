Legge del 2025 numero 182

di Libera
L. 2 dicembre 2025, n. 182, Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese
(G.U. 3 dicembre 2025, n. 281)

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 2025 numero 182"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti