Legge del 2025 numero 182 art. 38

di Libera
TITOLO II – MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN FAVORE DEI CITTADINI – CAPO I – SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI IN FAVORE DEI CITTADINI – MODIFICHE AL CODICE CIVILE IN MATERIA DI DICHIARAZIONE DI ASSENZA E MORTE PRESUNTA
In vigore dal 18 dicembre 2025

1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 49, le parole: «Trascorsi due anni» sono sostituite dalle seguenti: «Trascorso un anno»;
b) all'articolo 58, primo comma, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «cinque».

