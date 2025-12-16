Legge del 2025 numero 182 art. 38

Elenco dei capitoli Documenti collegati

TITOLO II – MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN FAVORE DEI CITTADINI – CAPO I – SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI IN FAVORE DEI CITTADINI – MODIFICHE AL CODICE CIVILE IN MATERIA DI DICHIARAZIONE DI ASSENZA E MORTE PRESUNTA

In vigore dal 18 dicembre 2025



1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 49, le parole: «Trascorsi due anni» sono sostituite dalle seguenti: «Trascorso un anno»;

b) all'articolo 58, primo comma, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «cinque».