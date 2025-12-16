Legge del 2025 numero 182 art. 59

TITOLO III – ULTERIORI MISURE DI SEMPLIFICAZIONE – CAPO II – MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA SANITARIA – MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEGLI ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO NON TRASFORMATI IN FONDAZIONI, DI CUI ALL'ARTICOLO 5, COMMA 1-BIS, DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 OTTOBRE 2003, N. 288
In vigore dal 18 dicembre 2025

1. All'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, dopo le parole: «decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269» sono aggiunte le seguenti: «, nominato con decreto del Ministro della salute, sulla base della composizione prevista dallo statuto. Con il decreto di cui al primo periodo è nominato il presidente del consiglio di amministrazione, su designazione della Fondazione “Gerolamo Gaslini”».

