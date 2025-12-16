Legge del 2025 numero 182 art. 7

di Libera
TITOLO I – MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN FAVORE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE – CAPO I – MISURE DI SEMPLIFICAZIONE PER LE IMPRESE – SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI AGGIORNAMENTO DEGLI OPERATORI DELLE ATTIVITÀ DI AUTORIPARAZIONE
In vigore dal 18 dicembre 2025

1. All'articolo 3, comma 2, della legge 11 dicembre 2012, n. 224, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Una volta frequentato con esito positivo il corso di cui al secondo periodo, le imprese inviano una comunicazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura».

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 2025 numero 182 art. 7"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti