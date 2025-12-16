Legge del 2025 numero 182 art. 74

Elenco dei capitoli Documenti collegati

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI – CAPO IV – SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ATTUAZIONE DI OBBLIGHI DI LEGGE – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

In vigore dal 18 dicembre 2025



1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

