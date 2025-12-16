Legge del 2025 numero 182 art. 67

di Libera
TITOLO III – ULTERIORI MISURE DI SEMPLIFICAZIONE – CAPO III – MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI PUBBLICA SICUREZZA – TITOLI DI ACCESSO NOMINATIVI AD ATTIVITÀ DI SPETTACOLO
In vigore dal 18 dicembre 2025

1. All'articolo 1, comma 545-bis, terzo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: «lo spettacolo viaggiante» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi i parchi di divertimento,».

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 2025 numero 182 art. 67"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti