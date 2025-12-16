Legge del 2025 numero 182 art. 70

di Libera
TITOLO III – ULTERIORI MISURE DI SEMPLIFICAZIONE – CAPO IV – SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ATTUAZIONE DI OBBLIGHI DI LEGGE – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAEE
In vigore dal 18 dicembre 2025

1. Contestualmente al ritiro dell'apparecchiatura usata presso il domicilio dell'acquirente, i distributori possono effettuare il ritiro di rifiuti domestici di apparecchiature elettriche ed elettroniche di piccolissime dimensioni, a titolo gratuito e senza obbligo di acquisto dell'apparecchiatura elettrica ed elettronica equivalente.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 2025 numero 182 art. 70"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti