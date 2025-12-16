Legge del 2025 numero 182 art. 47

di Libera
TITOLO II – MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN FAVORE DEI CITTADINI – CAPO I – SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI IN FAVORE DEI CITTADINI – MODIFICA ALLA LEGGE 22 APRILE 1941, N. 633, IN MATERIA DI DIRITTO ESCLUSIVO SULLE FOTOGRAFIE
In vigore dal 18 dicembre 2025

1. All'articolo 92 della legge 22 aprile 1941, n. 633, le parole: «vent'anni» sono sostituite dalle seguenti: «settant'anni».

