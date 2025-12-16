Legge del 2025 numero 182 art. 3

di Libera
TITOLO I – MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN FAVORE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE – CAPO I – MISURE DI SEMPLIFICAZIONE PER LE IMPRESE – MISURE DI SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA IN MATERIA DI APPARECCHI DI ACCENSIONE
In vigore dal 18 dicembre 2025

1. All'articolo 3, settimo comma, del decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1971, n. 376, i primi due periodi sono soppressi.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 2025 numero 182 art. 3"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti