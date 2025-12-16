Legge del 2025 numero 182 art. 52

di Libera
TITOLO II – MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN FAVORE DEI CITTADINI – CAPO II – MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI ISTRUZIONE – DISPOSIZIONE DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA IN MATERIA DI FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI
In vigore dal 18 dicembre 2025

1. L'articolo 4, comma 10, del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, si interpreta nel senso che i rapporti di lavoro subordinato con la Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci sono rapporti di diritto privato e sono disciplinati dal codice civile, dalla normativa in materia di rapporto di lavoro subordinato privato nonché dalla contrattazione collettiva di diritto privato ove applicabile.

