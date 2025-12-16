Legge del 2025 numero 182 art. 29

di Libera
TITOLO I – MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN FAVORE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE – CAPO IV – ULTERIORI MISURE DI SEMPLIFICAZIONE – MODIFICA ALL'ARTICOLO 21 DEL DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007, N. 231, IN MATERIA DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI SULLA TITOLARITÀ EFFETTIVA DI PERSONE GIURIDICHE
In vigore dal 18 dicembre 2025

1. All'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
«f-bis) alle pubbliche amministrazioni nell'ambito dei procedimenti e delle procedure di cui al comma 1 dell'articolo 10».

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 2025 numero 182 art. 29"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti