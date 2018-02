Termini di decadenza e di prescrizione in tema di garanzia per i vizi della cosa venduta

Note

nota1

nota2

nota3

nota4

nota5

nota6

Bibliografia

BIANCA, La vendita e la permuta, Torino, Tratt. dir. civ. dir. da Vassalli, vol. VII- t. 1-2, 1993

CAPOZZI, Compravendita, riporto, permuta, contratto estimatorio, somministrazione, locazione, Milano, Dei singoli contratti, 1988

GRECO, COTTINO, Della vendita (Artt.1470-1547), Bologna-Roma, Comm. cod.civ. a cura di Scialoja-Branca, 1981

LUMINOSO, I contratti tipici e atipici, Milano, Tratt.dir.priv.dir.da Iudica e Zatti, 1995

MARTORANO, La tutela del compratore per i vizi della cosa, Napoli, 1959

PERSICO, L’eccezione d’inadempimento, Milano, 1955

RUBINO, La compravendita , Milano, Tratt.dir.civ. e comm. già dir. da Cicu-Messineo, e continuato da Mengoni vol.XVI, 1971

Il legislatore ha stabilito brevi termini di decadenza per l'esercizio delle azioni poste a tutela dell'acquirente.Il compratoredal diritto alla garanzia se non denuncia i vizi al venditoresalvo il diverso termine stabilito dalle parti (nei limiti in cui non venga reso eccessivamente gravoso l'esercizio del diritto: cfr. art. 2965 cod. civ. ) o dalla legge (I comma art. 1495 cod. civ. ). La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato (II comma art. 1495 cod. civ.) . Viceversa,(Cass. Civ. Sez. II, 844/97 ; cfr. Cass. Civ. Sez. II, 20682/05 che ha statuito nel senso dell'inammissibilità del capitolo di prova inteso a dar conto del fatto che la denunzia sia stata effettuata "immediatamente", senza alcun preciso riferimento cronologico).Una diversa decorrenza del termine si ritrova nella c.d. vendita da piazza a piazza: a tal proposito, ai sensi dell'art. 1511 cod. civ. , nella vendita delle cose da trasportare da un luogo a un altro, il termine per la denunzia dei vizi o dei difetti di qualità apparenti decorre(Cass. Civ. Sez. II, 9510/91 ).In ogni caso l'azione(Cass. Civ., Sez. II, 11037/2017 ;. Civ. Sez. III, 4219/98 ; Cass. Civ. Sez. II, 1561/97 La norma in esame, termini comunque del tutto autonomi l'uno rispetto all'altro.in base all'apprezzamento della condotta di costui, come nell'ipotesi in cui, essendo intervenuta la denunzia del vizio oltre gli otto giorni, il medesimo abbia tentato di porvi rimedioGiova osservare che, nel caso in cui il venditore avesse riconosciuto l'esistenza dei vizi, risulterebbe impedito unicamente il compimento del termine decadenziale di otto giorni previsto per la denunzia, ma non si verificherebbe l'interruzione del termine prescrizionale annuale. A questo fine occorrerebbe invece che le dichiarazioni del venditore potessero essere interpretate nel senso di riconoscere,(Cass. Civ. Sez. II, 5434/96 ).(come nell'ipotesi in cui si fosse offerto di sostituire il bene venduto), sono posti fuori gioco sia i termini decadenziali, sia quelli prescrizionali di cui alla norma in esame: verrebbe a tal proposito in considerazione un'ulteriore nuova obbligazione, come tale soggetta ad un termine prescrizionale ordinario (Cass. Civ. Sez. II, 8234/97 ). Sul problema si è innestato un contrasto giurisprudenziale circa la portata novativa o meno della predetta condotta del venditore. Il tema è stato sottoposto alle Sezioni Unite della S.C. chevolto alla sostituzione del bene difettoso,, potendo l'acquirente, in conseguenza del riconoscimento da parte del venditore del debito, proporre entro il termine prescrizionale decennale l'azione di risoluzione ovvero di riduzione del prezzo (Cass. Civ. Sez. Unite, 13294/05 ; cfr. Appello di Milano, Sez. IV, sent. n. 1143/2017 per le stesse conclusioni, pur sposando la tesi della novatività). Successivamente l'orientamento è stato ripreso, essendosi precisato che l'effetto dell'impegno del venditore ad eliminare i vizi sarebbe unicamente quello di evitare la soggezione ai termini decadenziali e prescrizionali di cui alla norma già citata (Cass. civ., Sez.III, 6263/12 ).Nell'ipotesi in cui il venditore si fosse obbligato a sostituire il bene ovvero si fosse adoperato a farlo infatti non sarebbero ragionevolmente praticabili per l'acquirente le azioni di cui all'art. 1492 cod. civ. .Più in generale la brevità dei precitati termini decadenziali e prescrizionali è sicuramente dettata dall'esigenza di dirimere in tempi rapidi i rapporti fra le parti, nell'ambito di contrattazioni frequenti e di veloce attuazione. Essi sono prescritti nell'interesse del venditore, con speciale riferimento all'esiguo termine decadenziale di otto giorni, finalizzato a consentire un pronto rimedio agli eventuali difetti risalendo, se del caso, agli ulteriori venditori o al produttoreAi sensi dell'ultimo comma dell'art. 1495 cod. civ. ,Si tratta di un'applicazione del principio. Così se l'acquirente, che pure aveva denunziato tempestivamente l'esistenza dei difetti, viene convenuto in giudizio dal venditore per il pagamento del prezzo oltre il termine annuale, può comunque eccepire la sussistenza dei vizi. Analogamente, una volta che il venditore avesse riconosciuta l'esistenza dei difetti, impedendo così il compimento della decadenza,(Cass. Civ. Sez. II, 5226/98 ). Anche in questo caso non si tratterebbe di far valere il vizio in via di azione (ciò che è possibile solo rispettando il termine prescrizionale annuale), bensì di eccezioneIl legislatore nulla dice per l'ipotesi che il vizio sia stato occultato dal venditore (Cass. Civ. Sez. II, 7545/97 ) e, a prima vista, si potrebbe affermare che, anche in questo caso, la prescrizione si verifichi dopo un anno dalla consegna.Sembra tuttavia preferibile l'opinione di quanti ritengono che si possa fare applicazione della norma di cui al n. 8 dell'art. 2941 cod. civ. , che dispone la sospensione della prescrizione tra il debitore (cioè il venditore), che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito (nel nostro caso il vizio della cosa), e il creditore (l'acquirente), finché il dolo (vale a dire l'occultamento del vizio) non sia stato scopertoSecondo Bianca, La vendita e la permuta, in Tratt. dir. civ. it., dir. da Vassalli, Torino, 1972, p. 911, si tratterebbe di una dichiarazione confessoria che renderebbe superflua la funzione della denuncia.Se non vi è consegna si ritiene (Rubino, La compravendita, in Tratt. dir. civ. e comm., dir. da Cicu-Messineo, vol. XXIII, Milano, 1971, p. 843) che rilevi il momento della effettiva disponibilità della cosa, mentre, se il compratore ha già conseguito la disponibilità della cosa, il termine decorrerà dalla data di stipulazione del contratto.Così Bianca, op. cit., p. 920, per il quale occorre il compimento di un atto incompatibile con l'intenzione di respingere la pretesa del compratore.In questo senso anche Bianca, op. cit., p. 630, per il quale la brevità dei termini (ritenuta di "dubbia opportunità" da parte di Luminoso, I contratti tipici e atipici, in Tratt. dir. priv., dir. da Iudica-Zatti, Milano, 1995, p. 208) consente di evitare contestazioni tardive (spesso complicate da problemi probatori) ed impedisce che la prolungata inerzia dell'acquirente nel denunziare il vizio venga interpretata come atto di acquiescenza da parte sua.In questo senso Persico, L'eccezione di inadempimento, Milano, 1955, p. 131, contra Martorano, La tutela del compratore per i vizi della cosa, Napoli, 1959, p. 35 e Rubino, op. cit., p. 851, i quali preferiscono vedere nella fattispecie un caso di domanda riconvenzionale, dal momento che il compratore non si limita a chiedere il rigetto temporaneo della domanda del venditore, domandando altresì la risoluzione o la riduzione del prezzo.E' questa l'opinione maggioritaria: si veda Greco- Cottino, Della vendita, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1981, p. 293 e Capozzi, Dei singoli contratti, vol. I, Milano, 1988, p. 76.