Il trust: nozione

Il Trust è un tipico istituto dei Paesi di Common Law al quale non corrisponde nel nostro ordinamento una analoga figura. Va tuttavia osservato come al trust (oltre al vincolo di destinazione ex art. 2645 ter cod. civ.) abbia fatto espresso riferimento la legge 22 giugno 2016, n. 112 , portante "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare" il cui art. 6 prevede per l'appunto il ricorso a tale figura per proteggere il disabile grave privo di sostegno familiare.Mediante l'istituzione del trust(denominato settlor)(il c.d. trustee)(eventualmente)(beneficiary).Premettendo che la configurazione giuridica del trust può mutare in dipendenza della specie di esso e della normativa di riferimento, è possibile comunque riferire in genere che il trustee è titolare di una situazione giuridica peculiarmente complessa. Da un lato egli ha i poteri di amministrazione ed anche di disposizione dei beni, dall'altro egli è obbligato ad amministrare e disporre di essi conformemente alle istruzioni del settlor e nell'interesse del beneficiario. Essi confluiscono in capo a costui, sia pure contrassegnati dalla specifica finalità e destinazione del trust, ciò che impedisce ai creditori personali del trustee di poterli aggredire. Così l'eventuale pignoramento dei beni del trust non può che essere eseguito a carico del trustee, diversamente essendo radicalmente nullo, in quanto effettuato a carico di un soggetto inesistente (Tribunale di Reggio Emilia, 25 febbraio 2014 ). Va segnalato, tuttavia, come sia stata riconosciuta la possibilità di sequestrare i beni del trustee che sia sottoposto ad indagine per appropriazione indebita per essersi riservato per finalità personali di liquidità generate dai beni in trust (Cass. Pen., Sez. II, 50672/2014 ).E' per questo motivo che, nonostante vi sia in dottrina chi ha cercato un inquadramento del fenomeno nell'ambito della, non può essere accolta una siffatta costruzione. L'intestazione fiduciaria, strumento utilizzato per conseguire finalità concretamente analoghe a quelle che ci si propone con il trust, diverge da questo profondamente quanto a configurazione giuridica ed effetti.Non si può infatti parlare di una autonoma, la quale altro non sarebbe se non l'esteriorizzazione del vincolo sui beni.Un siffatto fenomeno risulta difficilmente inquadrabile nel nostro ordinamento poichè sembrerebbe confliggere con più di un principio generale. Si pensi alla regola relativa all'in capo a ciascun soggetto, in funzione del mantenimento della garanzia patrimoniale dei suoi creditori (art. 2740 cod.civ.). Anche facendo riferimento alle eccezioni rispetto a questo principio (i casi di patrimonio autonomo e di patrimonio separato) non si rinvengono sufficienti elementi atti a consentire l'inquadramento dell'istituto(gestita da un soggetto nell'interesse di altro soggetto), stante il principio deled ancor più della tipicità vigente in tema di diritti reali. Si aggiunga che il beneficiary può coincidere addirittura con la persona dello stesso settlor, con ciò potendosi manifestare ulteriori perplessità circa l'ammissibilità di un trasferimento che ha per oggetto un bene destinato comunque all'alienante. Ancora è ipotizzabile un conflitto tra trust costituito per finalità successorie e limiti apposti alla sostituzione fedecommissaria ( art.692 cod.civ.).Importante è il tentativo, effettuato da parte di una dottrina , di evidenziare una simmetria tra negozio istitutivo del trust ed atto di trasferimento dei beni ad esso destinati da un lato e negozio di fondazione seguito dall'atto di dotazione dall'altro.Svolte le premesse di cui sopra, è dunque possibile riassumere in modo sintetico gli elementi qualificanti dell'istituto nel modo che segue:a) i beni in trust non possono essere aggrediti dai creditori del trustee al quale pure sono formalmente intestati. L'efficacia pare riconducibile a quella che si riconduce ad ipotesi di patrimonio separato (beneficio di inventario, fondo patrimoniale, etc.);b) il trustee ha ogni potere di amministrazione dei beni in trust, ma è gravato anche di un parallelo obbligo di gestirli in vista del raggiungimento delle finalità che gli sono state consegnate dal settlor ed in base alle indicazioni ed alle regole date da quest'ultimo;c) il settlor può riservarsi determinati poteri o diritti, correlativamente limitando i poteri del trustee, fino al punto da addirittura poter indirizzare i benefici della gestione ed il risultato utile della stessa a sè medesimo (nel qual caso settlor e beneficiary verranno a coincidere).Occorre da ultimo riferire che il giorno 01 gennaio 1992 è entrata in vigore anche in Italia (a seguito della L. 16 ottobre 1989, n. 364 , che ne ha autorizzato la ratifica) la Convenzione internazionale relativa alla legge sui trusts ed al loro riconoscimento, sottoscritta a L'Aja il 01 luglio 1985. Di essa, come dell'elemento causale che sorregge l'attribuzione al trust nonchè di ulteriori problemi quali la trascrivibilità del titolo costitutivo, si darà conto partitamente.De Donato A.-De Donato V.-D'Errico,, Roma, 1999, p.18.Mirzia Bianca,, Padova, 1996, p.29.Analogamente Gazzoni,Napoli, 2006, p.920. Ovviamente ciò lascia impregiudicato il profilo della rilevanza dell'eventuale simulazione. Il trust infatti può ben essere dichiarato "sham" (cfr. per le conseguenze in riferimento alla possibilità di intrapresa di azioni esecutive o misure cautelari anche indipendentemente da una declaratoria di simulazione: Cass. Pen., Sez. V, 46137/2014 ).Ciò a meno di ritenere che "l'ingresso del trust nel diritto dei rapporti patrimoniali segna senz'altro il compimento di un ulteriore ed importante passo verso l'erosione di antichi dogmi quali quello dell'universalità della responsabilità patrimoniale e della" (Fiorentini, Garanzie reali atipiche, in Riv. dir. civ., t.II, 2000, p.291).Lupoi,, Milano, 1997, p.485.