La riforma del cosiddetto Terzo settore

le organizzazioni di volontariato (Odv); le associazioni di promozione sociale (Aps); le imprese sociali (incluse le attuali cooperative sociali), gli enti filantropici; le reti associative; le società di mutuo soccorso; gli altri enti (associazioni riconosciute e non, fondazioni, enti di carattere privato senza scopo di lucro diversi dalle società).

La materia delle entità non lucrative "no profit" è stata rintegralmente rivisitata dalla recente legge di riforma del c.d. “terzo settore” (D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, cui ha fatto seguito il c.d. “collegato fiscale 2018” , D.L. 119/2018), mediante la quale le dette disposizioni normative sono state abrogate.La relativa disciplina non può dirsi ancora “consolidata”: va rilevato infatti che, in forza della circolare ministeriale n. 20 del 27 dicembre 2018 , sono stati forniti chiarimenti ai fini del corretto esercizio dell'autonomia statutaria da parte degli enti del Terzo Settore e in particolare delle Organizzazioni di Volontariato, delle Associazioni di promozione sociale e delle Onlus, da esercitarsi entro il 2 agosto 2019.Tutte le tipologie di entità saranno tendenzialmente assimilate a quelli che verranno definitiNe sono previste ben sette nuove specie:Sono escluse dalla disciplina del “terzo settore” le amministrazioni pubbliche, le fondazioni di origine bancaria, i partiti, i sindacati, le associazioni professionali, di categoria e di datori di lavoro.Gli Enti del Terzo settore saranno assoggettati all’iscrizione al(c.d. “Runts”), che sostituirà gli altri registri. Il Registro avrà sede presso il ministero delle Politiche sociali, dovendo tuttavia essere gestito a livello regionale.Viene costituito, sempre presso in ministero delle Politiche sociali, il, organo consultivo per l’armonizzazione legislativa dell’intera materia.L’art. 5 D.Lgs. cit. contempla lechesono esercitate dagli Enti in parola.Una volta iscritti al registro di cui sopra, gli Ets saranno tenuti a conformarsi a vari obblighi riguardanti la democrazia interna, la trasparenza nei bilanci, i rapporti di lavoro e i relativi stipendi, l’assicurazione dei volontari, la destinazione degli eventuali utili, potendo accedere anche ad una nutrita serie di esenzioni fiscali e sovvenzioni.