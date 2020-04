Fondo patrimoniale: azione revocatoria

Cosa riferire circa la natura giuridica dell'atto di costituzione del fondo? Appare chiaro che la costituzione di fondo patrimoniale (la quale ha come effetto quello di sottrarre i beni di uno o di entrambi i coniugi alle azioni dei creditori) è. Ciò implica che per la impugnativa ai fini dell'azione revocatorio, è sufficiente la(c.d.) del debitore (non richiesta in capo al coniuge non debitore: cfr. Cass. Civ., Sez. I, 11862/2015 ) di pregiudicare un diritto altrui: Cass.Civ. Sez.III, 966/07 , Cass. Civ., Sez. VI, 22878/12 , Cass. Civ., Sez. III, 13343/2015 ; Cass. Civ., Sez. VI-II, 16498/2014 in riferimento all'in capo al debitore), assoggettabile sia a(Cass. Civ., Sez. I, 2820/2018 ; Civ., Sez. I, 9128/2016 ; Cass. Civ., Sez. VI-III, 12940/2015 ; Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 26223/2014 ), sia ad art.2901 cod.civ.) quand'anche il credito non fosse ancora certo od esigibile (cfr. Tribunale di Vicenza, 29 maggio 2013 ; Tribunale di Caltanissetta, 3 luglio 2014 ) oppure anche quando il debito facesse capo ad un terzo, ma il soggetto costituente il fondo rivestisse la qualità di garante (si pensi alla passività sociale garantita da fidejussione personale del socio amministratore: Cass. Civ., Sez. II, 21938/2014 ). Nè rileva il fatto che la costituzione del fondo sia successiva (anche se di pochi giorni) rispetto ad un accordo di rinegoziazione del debito, che come tale non possiede effetti novativi (Cass. Civ., Sez.III, 2530/2015 ). Giova osservare che il positivo esperimento dell'azione revocatoria avverso l'atto di disposizione non comporta la reviviscenza del vincolo di cui al fondo (Cass. Civ., Sez. III, 22886/2019 ). Potrebbe sostenersi che l'atto costitutivo del fondo integri gli estremi dell'adempimento del dovere morale di far fronte ai bisogni della famiglia? La S.C ha risposto negativamente ( Cass. Civ., Sez. VI-I, 29298/2017 ). Insomma: è del tutto irrilevante il motivo per cui i coniugi abbiano costituito il fondo (Cass. Civ., Sez. VI-III, 24870/2019 ).Il relativo giudizio deve vedere coinvolti entrambi i coniugi, sussistendo litisconsorzio necessario: cfr. Cass. Civ., Sez.III, 21494/11 . Ciò anche quando il vincolo di cui al fondo fosse stato costituito da uno solo dei coniugi (Cass. Civ., Sez. I, 1242/12 ;Cass. Civ., Sez. I, 27117/2013 ). Non altrettanto a dirsi è per i figli (Cass. Civ., Sez. I, 3641/2018 ).L'utilizzo dello strumento in esame può anche integrare gli estremi del reato didi cui all'art. 11 D.Lgs. 74/00 (cfr. Cass. Pen., Sez. III, 40561/12) , ciò che ha condotto a ritenere praticabile la cautela del sequestro preventivo in sede penale (Cass. Pen., Sez.III, 38925/09 ; cfr. anche Cass. Pen., Sez. III, 7177/2017 in relazione all'istituzione di un vincolo trentennale su autoveicoli). Secondo un orientamento, addirittura sarebbe irrilevante, ai fini della sussistenza dell'ipotesi delittuosa, l'intervenuto avvio della procedura di riscossione da parte dell'Erario (Cass. Pen. Sez. III, 21013/12 ). L'utilizzo fraudolento dello strumento in esame, anche in combinazione ad altri congegni negoziali è stato addirittura reputato causa di nullità per contrarietà a norma imperativa (Cass. Civ., Sez. II, 1716/2016