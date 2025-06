Incidenza sul vincolo solidale di alcune vicende estintive dell'obbligazione diverse dall'adempimento

Viene in considerazione il modo di operare, nell'ambito delle obbligazioni solidali, diquali la, la novazione, la remissione, la compensazione, la confusione, l'impossibilità sopravvenuta della prestazione (artt. 1300 1307 cod.civ.).In via generale si può ribadire la possibilità di rinvenire in materia due regole non prive di eccezioni: quella dell'impossibilità di estendere a tutte le posizioni dei soggetti avvinti da solidarietà gli effetti derivanti dalla condizione personale di un condebitore, a meno che non si tratti di effetti vantaggiosi e quella della tendenziale estensione a tutti i soggetti avvinti da solidarietà degli effetti vantaggiosi delle vicende in questione.In tema di, è stato deciso che quando l'estinzione è stata eccepita soltanto da uno dei soggetti coobbligati, gli effetti estintivi si propaghino anche agli altri, a meno che essi, nel costituirsi in giudizio, non l'abbiano eccepita ovvero vi abbiano fatto rinunzia (Cass. Civile, Sez. III, ord. n. 8837 del 3 aprile 2025).