Esecuzione in forma specifica e contratto preliminare concluso da un solo coniuge in regime di comunione legale dei beni

Si faccia l'ipotesi in cui Tizio, coniugato in regime di comunione legale con Caia, si impegni a trasferire la proprietà di un bene appartenente alla comunione. Con tutta evidenza egli sarà tenuto, nell'ipotesi di inadempimento, a risarcire i danni al promissario acquirente. Che cosa riferire della possibilità da parte di quest'ultimo di agire con il rimedio specifico di cui all'art. 2932 cod.civ.? Il caso va tenuto distinto da quello in cui la dichiarazione di uno dei coniugi, che pure abbia espresso la propria volontà in ordine all'alienazione, sia viziata (es. per difetto di capacità giuridica conseguente alla dichiarazione di fallimento: cfr. Cass. Civ., Sez. VI-II, 1866/2015 ).Occorre a questo proposito rammentare le prescrizioni di cui agli artt. 180 cod.civ. e 184 cod.civ. . Ai sensi della prima normaLa seconda disposizione prescrive invece cheCiò premesso, è appena il caso di riferire che la vendita di immobili è indubbiamente atto eccedente l'ordinaria amministrazione: non può che derivarneDa questa situazione scaturisce l'impossibilità per il promissario acquirente di potersi giovare del rimedio dell'esecuzione forzata in forma specifica ex art. 2932 cod.civ. (Cass.Civ. Sez. II, 10675/95 ). Il punto è quello dell'inefficacia dell'obbligazione assunta da uno solo dei comproprietari in carenza di rappresentanza dell'altro titolare . Recentemente si è fatta strada, sia pure nel solo ambito della giurisprudenza di merito, una soluzione alternativa del tutto antitetica.ai sensi dell' art.184 cod.civ. (Tribunale di Mantova, 04 marzo 2006 ; cfr. inoltre Cass. Civ., Sez. II, 2202/13 ). Sotto un profilo complementare si sono espresse le S.U. della Cassazione: la controversia relativa all'esecuzione in forma specifica del contratto preliminare avente ad oggetto un bene comune, tuttavia stipulato da uno soltanto dei coniugi,(Cass. Civ. Sez. Unite, 17952/07 ). Conseguentemente, nell'ipotesi in cui non sia stato integrato il contradditorio, il processo comunque svolto non potrà non essere reputato nullo (Cass. Civ., Sez. II, 8040 del 21 marzo 2019; Cass. Civ., Sez. II, 18864/13 ).Rimane, come detto, impregiudicato il diritto del promissario acquirente in ordine al risarcimento del dannoCosì Gazzoni, Contratto preliminare, in Tratt.dir.priv., diretto da Bessone, Torino, XIII, 2000, p. 728, secondo il quale non è possibile ipotizzare che il coniuge si obblighi "per il suo diritto solidale sui beni in comunione legale limitatamente alla quota convenuta sul singolo cespite, poichè se c'è solidarietà non c'è limite, tanto più in quanto la quota non è convenuta, essendo l'eguaglianza delle quote principio inderogabile (art. 210 , III comma, cod.civ.)". Contra, Cass. Civ. Sez. II, 785/87 . La S.C. non ha escluso la facoltà del promissario acquirente di chiedere l'esecuzione specifica dell'obbligo di stipulare il contratto definitivo ai sensi art. 2932 cod.civ. , sia pure limitatamente alla quota dell'immobile di proprietà del promittente.Cannizzo, Il contratto preliminare, in I contratti in generale, vol. III, a cura di Cendon, Torino, 2000, pp. 384-385.