Note

nota1

nota2

nota3

nota4

nota5

nota6

nota7

nota8

Bibliografia

ALPA, Usura: problema millenario, questioni attuali, Nuova giur.civ.comm., II, 1996

DE CUPIS, Riv.dir.civ., I, 1961

FRANCESCHETTI-DE COSMO, I singoli contratti, Napoli, 1998

GIAMPICCOLO, Comodato e mutuo, Milano, Tratt.dir.civ. Grosso Santoro Passarelli, 1972

GRASSANI, Mutuo (dir.civ.), N.Dig.It.

INZITARI, Il mutuo con riguardo al tasso "soglia"della disciplina antiusura, allo jus variandi e al divieto dell'anatocismo, Milano, Mutui ipotecari, 1999

LIBERTINI, Torino, Comm.cod.civ.dir. da Cendon, V, 1999

MANNA, La nuova legge sull'usura, Torino, 1997

MASTROPAOLO, I contratti reali, Torino, Tratt.dir.civ.dir.da Sacco, 1999

QUADRI, La nuova legge sull'usura ed i suoi diversi volti, Corr.giur., 1996

SIMONETTO, I contratti di credito, Padova, 1953

TETI, Profili civilistici della nuova legge sull'usura, Riv.dir.priv., 1997

VENDITTI, Della nullità della clausola contenente stipulazione di interessi usurari, Giust.civ., 1955

Prassi collegate

La nozione diprende le mosse dal II comma dell'art. 1815 cod.civ. , dettato in materia di mutuo.. Va osservato come tale valutazione possa emergere anche dalla considerazione della pattuizione degli: cfr. Cass. Civ., Sez. I, 350/13 . Tanto più quando la misura degli stessi non già vada a sostituirsi rispetto a quelli corrispettivi, ma addirittura si sommino a questi ultimi (Tribunale di Parma, 25 luglio 2014 ).Si tratta di un'ipotesi di , nella quale cioè all'invalidità della clausola non segue la caducazione dell'intero atto, bensìLa relativa questione è inoltre rilevabile d'ufficio dal giudice ai sensi dell'art. 1421 cod.civ., anche nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, decreto emesso in base alla clausola invalida a cagione della computazione usuraria degli interessi (Cass. Civ., Sez. I, 24483/13 ).Anteriormente alla novella (L. 7 marzo 1996, n. 108 ) la giurisprudenza era ferma nel ritenere che la figura ricorresse ogniqualvolta e soltanto si potessero reputare sussistenti tutti i requisiti ai fini del perfezionamento del reato di usura (art. 644 cod.pen.). In particolare, non sarebbe stato sufficiente dar conto dell'esorbitanza della misura degli interessi, (Tribunale di Milano, 06/04/1995 ; Cass. Civ. Sez. III, 5956/79 ; Cass. Civ. Sez. II, 1329/77 ). Come è evidente, l'accertamento di una siffatta situazione poneva aspetti di notevole complessità probatoria.La legge 7 marzo 1996 n. 108 , emanata sulla scorta della rilevanza socio-economica dal problema dell'usura, è venuta ad incidere in questa situazione rivoluzionando i criteri di accertamento della natura usuraria della pattuizione degli interessi.In particolare,(l. 7 marzo 1996, n. 108 ),(espressione di natura elastica).Successivamente (all'esito dell'entrata in vigore del d.l. 70/2011) il criterio è stato mutato:Anche le conseguenze dell'accertamento della natura usuraria degli interessi mutano rispetto a quelle di cui al testo originario dell'art. 1815 cod.civ. : il nuovo testo del II comma della norma pur disponendo, come il precedente, nel senso della nullità della clausola, aggiunge che. Questa disposizione può essere interpretata come una sanzione di natura accessoria rispetto a colui che abbia pattuito interessi usurari.Risultano dunque completamente rivoluzionati i criteri che integrano la fattispecie. Anteriormente alla modifica, accanto ad un, peraltro indeterminato, non essendo prefissato il tasso al di là del quale la misura dell'interesse poteva ritenersi usuraria, si ponevano i due precitatiAi sensi dell'art. 1 della Legge 7 marzo 1996, n. 108 (misura del tasso superiore a quello medio praticato dalle banche, incrementato della metà, dovendosi intendere nella nozione di tasso il c.d. TEGM (vale a dire il tasso effettivo globale medio comprensivo cioè di tutte le spese alle quali il mutuatario è comunque assoggettato onde accedere al credito: cfr. sul tema, in ogni caso, Appello di Torino, 27 gennaio 2014 che ha sancito l'irrilevanza delle istruzioni della Banca d'Italia; si veda anche Tribunale di Reggio Emilia, 9 luglio 2015 , che ha statuito come nel computo del TAEG vadano riportati anche i costi assicurativi). . Come sopra già riferito, sono infatti usurari ai sensi dell'art. 2 della legge del 1996 anche gli interessi o gli altri vantaggi o compensi che risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro, tenuto conto delle concrete modalità del fatto e del tasso medio praticato per operazioni similari ogniqualvolta il mutuatario si trovi appunto in una situazione di difficoltà economica. , non avendo importanza le successive eventuali variazioni che fossero intervenute nella struttura di mercato dei tassi.. In proposito si è posto all'attenzione degli interpreti il problema di quelle convenzioni, stipulate anteriormente alla legge del 1996, contenenti la previsione della determinazione di un tasso di interessi da considerarsi"fuori legge". Secondo un orientamento si potrebbe addirittura parlare di un'ipotesi di(Tribunale di Firenze, 10/06/1998 , cfr. anche Cass. Civ. Sez. I, 14899/00 ) applicandosi la nuova disciplina anche alle pregresse pattuizioni. E' stata altresì prospettata, con riferimento ad interessi moratori la cui misura fosse divenuta usuraria a causa dell'entrata in vigore della nuova normativa,(Cass. Civ. Sez. I, 5286/00 ).A fronte di queste osservazioni, è stata, al contrario, dichiarata la inapplicabilità dei nuovi criteri ai contratti anteriormente stipulati, sulla scorta della irretroattività dell'apprezzamento dell'esistenza di elementi costitutivi della fattispecie, in base ad una norma non vigente al tempo della conclusione del contratto (Tribunale di Roma, 04/06/1998 ). Questo problema è stato affrontato dal d.l. 394/2000 ("Interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996 n.108, recante disposizioni in materia di usura") convertito con legge 24/01 , in forza del quale è stato precisato all' art.1 "si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge . In questo modo il nodo è stato risolto nel senso di ancorare la valutazione della usurarietà degli interessi al tempo della conclusione del contratto. Ciò ha portato il Tribunale di Benevento (con ordinanza 04/05/2001 ) a sollevare innanzi al Giudice delle Leggi questione di legittimità costituzionale della norma, sotto il profilo della presunta violazione degli artt.3 77 Cost.. Il Giudice delle leggi si è successivamente pronunziato (Corte Costituzionale 29/02 ) dichiarando l'incostituzionalità soltanto del II e del III comma dell'art. 1 del predetto D.l. 394/00 (convertito con legge 24/01 ), rigettando le domande sollevate dal Tribunale di Benevento. La Consulta ha espunto dalla norma il riferimento al termine iniziale del 2 gennaio 2001 ai fini della applicazione della sostituzione della misura degli interessi relativi alle rate di rimborso dei contratti di finanziamento a tasso fisso (con ciò palesando che tale sostituzione operi anche nel tempo precedente, sia pure limitatamente ad un giorno, vale a dire quello di entrata in vigore della legge interpretativa). Analogamente ha disposto per il III comma che riferiva della misura del tasso di sostituzione (sempre in relazione alle rate con scadenza a decorrere dal 3 gennaio 2001). E' stato conseguentemente deciso che la disciplina della legge 108/96 non possa applicarsi ad un contratto di mutuo stipulato prima dell'entrata in vigore di essa (nella fattispecie ad una negoziazione conclusa nel 1979: cfr. Cass. Civ. sez. III, 4380/03 ).Merita altresì di essere segnalata un'ulteriore impostazione: secondo il Tribunale di Bologna (Tribunale di Bologna, 19/06/2001 ) infatti l'art. 1 del D.l. 394/00 non impedirebbe l'applicazione della dinamica di sostituzione legale del tasso, secondo il meccanismo già evocato dalla S.C. con la sentenza 5286/2000 . Il significato del predetto art. 1 del D.l. 394/00 sarebbe quello di escludere la rilevanza civilistica, sotto il profilo della non debenza degli interessi, delle condotte aventi rilevanza penale e concretantesi nel perfezionamento del reato di usura 394 E' necessario precisare che, secondo un'interpretazione minoritariaPrevale l'opposto parere , confortato anche dalla considerazione delle conseguenze attualmente previste dal II comma dell'art. 1815 cod.civ., vale a dire non già la spettanza degli interessi ridotti nella misura legale, bensì la "cancellazione" di ogni remunerazione del capitale. Insomma: si verifica la conversione legale del mutuo da oneroso a gratuito (cfr. Tribunale di Como, 13 luglio 2017 ). Si osservi per di più che la conseguenza della nullità del contratto importerebbe comunque la restituzione della somma data a mutuo, ciò che sicuramente rappresenterebbe un danno per il mutuatario.In tal senso Libertini, in Comm. cod. civ., dir. da Cendon, vol. IV, Torino, 1999, p. 1478; Giampiccolo, Comodato e mutuo, in Tratt. dir.civ.it., dir. da Grosso e Santoro Passarelli, Milano, 1972, p.92 e Mastropaolo, I contratti reali, in Tratt.dir.civ., dir. da Sacco, vol.VII, Torino, 1999, p.499, i quali rilevano che il fondamento della soluzione normativa è da ricercare nell'esigenza di tutela del mutuatario: una disciplina, diversa dalla nullità parziale, che determinasse la immediata restituzione del prestito concessogli, potrebbe indurre il mutuatario ad astenersi dal denunciare l'usura.Parte della dottrina accoglie questa concezione: Venditti, Della nullità della clausola contenente stipulazione di interessi usurari, in Giust. civ., 1955, p. 642 e ss.; Simonetto, I contratti di credito, Padova, 1953, p. 281; Grassani, voce Mutuo (dir.civ.), in N.Dig.it., p.1051. Contra De Cupis, in Riv.dir.civ., vol. I, 1961, p. 504; Giampiccolo, cit., p. 85.Analogamente Quadri, La nuova legge sull'usura ed i suoi diversi volti, in Corriere giuridico, 1996, p. 363 e ss.; Alpa, Usura: problema millenario, questioni attuali, Nuova giur.civ.comm., vol. II, 1996, p. 182.Franceschetti-De Cosmo, I singoli contratti, Napoli, 1998, p. 447.Teti, Profili civilistici della nuova legge sull'usura, in Riv. dir. priv., 1997, p. 481.Ancora una volta è il caso di stigmatizzare il ricorso del legislatore al sistema di qualificare una disposizione normativa in chiave di "interpretazione autentica" allo scopo di fornire al complesso delle sue disposizioni quell'efficacia retroattiva che sarebbe negata in via giudiziale. Per questa via, come appare evidente, viene ad instaurarsi un sostanziale conflitto con gli organi giudicanti, la cui interpretazione tende, al contrario, ad affermare una regola di segno opposto. Per una vicenda analoga, si consideri il tema della fidejussione omnibus in relazione al quale la l. 154/92 ebbe a novare l'art. 1938 cod.civ..Teti, cit., p. 490 e ss.; Manna, La nuova legge sull'usura, Torino, 1997, p. 151.Così Inzitari, Il mutuo con riguardo al tasso "soglia" della disciplina antiusura, allo jus variandi e al divieto dell'anatocismo, in Mutui ipotecari. Riflessioni giuridiche e tecniche contrattuali, Milano, 1999, p.103.