Il pregiudizio o eventus damni, l'atto di disposizione

Bibliografia

Ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria (art. 2901 cod.civ. ) occorre un pregiudizio per il creditore (c.d.). Tale si palesa, tenuto conto dell'esistenza di tutti gli ulteriori debiti e delle eventuali garanzie prestate . Deve venir meno o essere vulnerata la garanzia patrimoniale di cui all'art. 2740 cod.civ. (Cass. Civ. Sez. III, 5451/85 ). Ciò non può dirsi quando il creditore disponga di idonee garanzie reali o personaliAssai delicato è il sindacato relativo all'apprezzamento del requisito in discorso. Non basta a questo proposito l'eventualità semplicemente astratta dell'impossibilità di far fronte al debito. E' piuttosto necessaria una concreta ed attuale possibilità (in buona sostanza la probabilità) che il patrimonio del debitore sia insufficiente. In altri termini è possibile evocare la nozione di . In ogni caso non occorre che abbia luogo una totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, essendo sufficiente che, in conseguenza dell'atto compiuto, sia resa più incerta o difficile la soddisfazione del credito. L'onere di dar conto dell'insussistenza di tale situazione incombe sul convenuto (Cass. Civ. Sez. III, 19963/05 ).Cass. Civ. Sez. III, 978/81 ). Si badi come il requisito in esame può dirsi sussistente quand'anche il bene sia oggetto di gravami (es.: precedenti ipoteche: cfr.Cass. Civ., Sez. III, 16793/2015 ).Vengono in considerazione a questo proposito gli atti che sono in grado di cagionare la riferita situazione.Anzitutto tali sono gli(come le donazioni sia dirette sia indirette: il pagamento di un debito altrui ovvero l'espromissione, la remissione di un debito, una vendita effettuata, etc.).L' eventus damni può altresì derivare anche dal compimento di atti a titolo oneroso. Si pensi alla vendita di un immobile in corrispettivo di un equo prezzo in denaro. Di per sè l'atto non depaupera il patrimonio del debitore: è chiaro tuttavia che un cespite immobiliare viene ad offrire al creditore garanzie di stabilità, mentre il denaro è agevolmente occultabile. Da questo punto di vista il pregiudizio consiste in una meno facile aggredibilità . In giurisprudenza si fa riferimento generico alla maggiore difficoltà o all'incertezza dell'eventuale soddisfacimento coattivo (Cass. Civ. Sez. III, 8930/89 ; Cass. Civ. Sez. III, 402/84 ; Cass. Civ. Sez. III, 1700/82 Laè analoga nell'ipotesi di acquisto di beni consumabili ovvero rapidamente deteriorabili. In definitiva l' eventusè tale in relazione non soltanto a variazioni quantitative del patrimonio del debitore, bensì anche di variazioni qualitative (Cass. Civ. Sez. III, 4578/98 ).Il pagamento di un debito scaduto non è censurabile sotto il profilo del rimedio di cui all'art. 2901 cod.civ. (al contrario di quanto si può osservare nel diverso ambito della revocatoria fallimentareart. 67 l.f. ; cfr. tuttavia l'art. 68 l.f. per quanto attiene alla cambiale scaduta ). La passività già gravava infatti il patrimonio del debitore: quest'ultimo ben può pagare i creditori volta per volta, quando si presentano.Le cose dette non impediscono che l'estinzione del debito che segue alla datio in solutum possa essere revocata: è infatti possibile che la cosa data in pagamento abbia valore superiore rispetto al debito che viene estinto, ciò che lede i diritti degli altri creditori . E' stato negato che l'alienazione di beni dotali, determinata da necessità o utilità evidente, possa essere revocata, sulla scorta della speciale destinazione ai beni impressa dal vincolo dotale e del relativo controllo preventivo da parte dell'autorità giudiziaria (Cass. Civ. Sez. II, 8952/00 ).L' eventus damni deve essere stimato nel momento in cui viene posto in essere l'atto di disposizione e deve essere tale anche quando l'azione viene proposta . Non si potrebbe, sulla base dell'incapienza manifestatasi successivamente, sottoporre a critica un atto che, al tempo in cui venne posto in essere, non si manifestava come pericoloso. Diversa soluzione è tuttavia prospettabile, come si dirà specificamente, in caso di collegamento negoziale funzionalmente preordinato allo svuotamento del patrimonio del debitoreCi si può domandare come valutare gli atti di disposizione nell'eventualità in cui il debito faccia capo a più soggetti passivi uniti dal vincolo della solidarietà. Il creditore può esercitare l'azione revocatoria in relazione ad un atto di disposizione posto in essere da uno dei condebitori anche quando i patrimoni degli altri condebitori siano idonei ad assicurare il soddisfacimento del credito. Infatti il vincolo solidale è tale da consentire al creditore di domandare l'adempimento per intero anche ad uno soltanto dei condebitori (Cass. Civ. Sez.III, 2623/87 Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, vol. III, Milano, 1959, p.193.Cfr. Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.652; Nicolò, Azione surrogatoria e azione revocatoria, in Raccolta di scritti, I, Milano, 1980, p.896.Si vedano Bianca, Diritto civile, vol. V, Milano, 1994, p.439; Maffei Alberti, Il danno nella revocatoria, Padova, 1970, p.18.V. De Martini, Azione revocatoria (dir. priv.), in N.mo Dig. it., p.159; Galgano, Diritto civile e commerciale, vol. II, Padova, 1999, p.470.Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006, p.650.Messineo, op.cit., p.192.Analogamente si potrebbe dire per il caso della novazione oggettiva quando dovesse essere assunta un'obbligazione dal contenuto più oneroso per il debitore obbligato.Cfr. Maffei Alberti, op.cit., p.21.Opinione analoga viene espressa, tra gli altri, da Bigliazzi Geri-Breccia-Busnelli-Natoli, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1980, p.135.Così Bianca, op.cit., p.441; Messineo, op.cit., p.193.