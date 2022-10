Ancora in tema di dichiarazione di conformità: il notaio che non esprime la formula sacramentale è sanzionabile disciplinarmente. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 4216 del 9 febbraio 2022)





La responsabilità disciplinare dei notai, in caso di errore di diritto, è esclusa solo quando risulti incolpevole, ove l'assenza di colpa possa desumersi da elementi positivi estranei all'autore dell'infrazione, idonei ad ingenerare la convinzione della liceità della condotta, con la conseguenza che non può costituire un'esimente il fatto che una condotta, sebbene posta in essere in violazione diretta di una norma di legge, non fosse mai stata sanzionata prima di allora dall'autorità investita del potere disciplinare.