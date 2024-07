La donazione si praemoriar

Note

nota1

nota2

nota3

Bibliografia

CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, II, 1982

CARNEVALI, Le donazioni, Torino, Trattato Rescigno, VI, 1982

PALAZZO, Donazione, Torino, Dig.disc.priv. sez.civ., 1991

TORRENTE, La donazione, Milano, Tratt.dir.civ. e comm. diretto da Cicu-Messineo, 2006

. Si parla a tal proposito di donazione(=se premuoia, a condizione che premuoia).Mentre, come più approfonditamente viene esaminato in tema di patti successori, la c.d. donazione(dalla quale comunque non scaturisce nessuna aspettativa, se non di mero fatto) è nulla, è invece valida la donazione munita della clausola in esame. In essa l'evento morte non funge da causa dell'attribuzione, bensì da evento dedotto nell'ambito di un elemento accidentale . Così, in virtù della donazione, il donante pone in essere un atto connotato da irrevocabilità e che non presenta i caratteri del patto successorio (cfr. Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 34858 del 13 dicembre 2023).Il donatario diviene altresì, in conseguenza della stipulazione, immediatamente titolare di un'aspettativa giuridicamente tutelata, vale a dire di una situazione giuridica soggettiva corrispondente a quella che acquista ogni acquirente sotto condizione sospensiva. Ciò consente al medesimo di compiere atti conservativi (art. 1356 , I° comma cod.civ.), financo di disporre dell'aspettativa medesima, ad esempio alienandola (art. 1357 cod.civ.)La figura in esame potrebbe al più dissimulare un patto successorio istitutivo a titolo gratuito, ogniqualvolta il donante avesse in questa maniera inteso disporre della propria futura successione, considerando come ereditari i beni di cui viene a disporre con l'atto di liberalità. In questi casi rimane aperta un'eventuale impugnativa dell'atto compiuto in fronde alla legge (art. 1344 cod.civ.)La condizione si praemoriar incide perciò sugli effetti e non sulla funzione del contratto: cfr. Palazzo, voce Donazione, in Digesto delle discipline privatistiche, vol.III, 1991, p.143.La donazione è infatti irrevocabile e la volontà del disponente non può influire in alcun modo sulla sorte dell'attribuzione, la quale dipende solo dal verificarsi dell'evento condizionale (Torrente, La donazione, in Trattato di dir.civ. e com., dir. da Cicu-Messineo, vol.XXII, Milano, 1956, p.311 e Carnevali, Le donazioni, in Trattato di dir.priv., dir. da Rescigno, vol.II, Torino, 1982, p.490).Capozzi, Successioni e donazioni, t.1, Milano, 1983, p.33.