La forma della procura

Per quanto attiene all'elemento formale, il codice prescrive che la procura deve rivestirela medesima forma prescritta per il negozio il cui compimento è demandato al procuratore (art. 1392 cod.civ.): perciò la procura a vendere o ad acquistare immobili deve essere fatta per atto scritto (scrittura privata autenticata o atto pubblico) (art. 1350 , n. 1, cod.civ.) . Analogamente per la procura finalizzata ad esprimere la rinunzia all'eredità (Cass. Civ., Sez. III, 444/2011 ). Delicato è l'aspetto legato all'autentica: essa infatti deve promanare da pubblico ufficiale a ciò autorizzato dalla legge (Cass. Civ., Sez. III, 19966/13 ).E' evidente che la legge istituisca un collegamento di secondo grado di natura formale che trova un riscontro nell'analoga previsione che viene fatta in tema di ratifica, assimilabile per l'appunto ad una procura successiva all'atto (art. 1399 cod.civ.).Ci si domanda se l'evidenziato collegamento possa sortire effetti anche al di fuori del novero degli atti negoziali. Deve la forma scritta prevista per la(che ha natura di mero atto) ritenersi prescritta anche per il conferimento della relativa procura ? Al quesito la giurisprudenza ha dato talvolta risposta negativa, sulla base dell'inoperatività del richiamo di cui all'art. 1324 cod.civ. (Cass. Civ. Sez. I, 6556/97 . Più recentemente la questione è stata tuttavia risolta positivamente in tema di(art. 1454 cod.civ.). La S.C. ha infatti sancito l'indispensabilità della forma scritta per la procura finalizzata a porre in essere la diffida indipendentemente dalla considerazione del formalismo richiesto per il contratto da risolvere (Cass. Civ. Sez. Unite, 14292/10 ).Quando il negozio che il procuratore deve compiere non comporta un onere di forma per la relativa "procura" secondo la norma predetta, o non è altrimenti stabilita una forma determinata (per es. art. 2206 cod.civ. ), la procura medesima può anche essere tacita, cioè risultante da un comportamento tacito concludente (Cass. Civ. Sez. III, 10989/96 ; Cass. Civ. Sez. II, 3296/96 ; Cass. Civ. Sez. I, 4321/94 ; Cass. Civ., 5828/84 ; Cass. Civ. Sez. III, 6244/81 Assai delicato è distinguere tra conferimento di procura tacita e situazione di c.d. apparenza colposa. Nel primo caso il potere rappresentativo deve ritenersi esistente, ancorchè conferito non espressamente, nel secondo invece pur essendo del tutto difettoso, si producono egualmente gli effetti dell'imputazione dell'attività al soggetto asseritamente rappresentatoLa differenza si fonda su un elemento di difficile attingibilità da parte dell'interprete quale l' apprezzamento della volontà del rappresentato. Il conferimento tacito di potere si manifesta in seguito alla valutazione dell'oggettiva condotta tenuta dal rappresentato. La medesima condotta costituisce anche la base per valutare la sussistenza dei requisiti propri della apparenza colposa.La dottrina è concorde nel ritenere che la procura è soggetta ai vincoli di forma sia quando riguarda atti per i quali la forma sia richiesta, sia quando la forma assolva la funzione probatoria: cfr. Bigliazzi-Geri, Rappresentanza in generale, in Il contratto in generale, t.6, in Tratt. dir.priv., vol.XIII, Torino,2000 e Chianale, La rappresentanza, in I contratti in generale, t.2, a cura di Gabrielli, Torino,1999, p.1140.Così anche Roppo, in Comm. cod.civ., diretto da Cendon, vol.IV, p.684.Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.237.Rileva la possibilità di estendere l'ambito di efficacia della procura tacita per effetto della applicazione del principio della rappresentanza apparente, senza tuttavia correttamente distinguere i due fenomeni, Chianale, cit., p.1153.Considera la rappresentanza institoria una specie di procura particolarmente disciplinata Barbero, cit., p.237.