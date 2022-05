Forma del mandato senza rappresentanza ad acquistare beni immobili

Note

nota1

nota2

nota3

nota4

nota5

nota6

nota7

Bibliografia

CAPOZZI, Dir. giur., 1946

DOMINEDO', Mandato, N.mo Dig. It.

GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006

GIORGIANNI, Contratto preliminare, esecuzione in forma specifica e forma del mandato, Giust.civ., I, 1961

IRTI, Idola libertatis (tre esercizi sul formalismo giuridico), Milano, 1985

LUMINOSO, Mandato, commissione, spedizione, Milano, Tratt. dir. civ. e comm. diretto da Cicu-Messineo, vol. XIII, 1984

MINERVINI, Mandato, Tratt.dir.civ.dir. Vassalli, 1952

RUBINO, La compravendita , Milano, Tratt.dir.civ. e comm. già dir. da Cicu-Messineo, e continuato da Mengoni vol.XVI, 1971

SACCO, Il contratto, Torino, Tratt.dir.priv. dir. Rescigno, X, 1982

Secondo l'opinione un tempo prevalente in giurisprudenza (Cass. Civ. Sez. III, 6063/1998 ; Cass.Civ. Sez. II 5889/78 In difetto di tale formalismo il mandato sarebbe pertanto affetto da nullità: ne seguirebbe l'insussistenza di qualsivoglia vincolo giuridico a carico del mandatario, il quale non potrebbe né essere ritenuto responsabilemandato, né obbligato al risarcimento del danno derivante dal mancato trasferimento dell'immobile (Cass.Civ. Sez. III 9289/01 ; Cass.Civ. Sez. III 6063/98 ; Cass.Civ. Sez. III 256/91 ). Analogo ragionamento viene effettuato in materiadal quale scaturisca un'obbligazione di dare, al quale si reputa assimilabile, da questo punto di vista, il mandato privo di poteri rappresentativi (Tribunale di Napoli 14 - 04 1994 ; Cass.Civ. Sez. II 5113/93 ).Questa opinione, più recentemente, è stata ribaltata (Cass. Civ., Sez. VI-III, ord. n. 39566 del 13 dicembre 2021; Cass. civ., Sez.III, 20051/2013 La questione è particolarmente spinosa: al di là degli aspetti connessi alla praticabilità del rimedio di cui all'art. 2932 cod.civ., in relazione al quale si porrebbe un evidente problema probatorio, qualora si dovesse dar conto dell'esistenza di un contratto di mandato concluso verbalmente (ciò che solleciterebbe una soluzione del caso in esame consonante rispetto a quella che viene data dalla giurisprudenza all'ipotesi del contratto risolutorio di contratto preliminare afferente a beni immobili)norme di cui al capo VI del titolo II del libro IV, vale a dire le(in esse compreso l'art. 1392 cod.civ., attinente alla forma della procura)Come giustificare allora il precedente riferito orientamento, in mancanza di una espressa disposizione volta a prescrivere la comunicazionedel requisito formale, similmente a quanto disposto dagli artt. 1392 1351 cod.civ.? Come conciliare soprattutto una siffatta opinione con il generale principio della libertà della forma?L'esito interpretativo descritto appariva piuttosto il frutto della sovrapposizione del collegamento tra mandato ed atto da compiere e del nesso che si pone tra la procura e l'atto da compiere. Spesso il mandato prevede l'attribuzione di poteri rappresentativi: in tale ipotesi è scontata la necessità del formalismo . Quest'ultimo si instaura tra gli atti che devono essere effettuati e il mandato, unicamente perchè in esso è, per così dire, insita una procura per il conferimento di poteri rappresentativi.A questa logica, tuttavia, sfugge il mandato che non implichi siffatti poteri di rappresentanza, relativamente al quale l'attività del mandatario si qualifica come effettuata soltanto per conto e non in nome del mandante.D'altronde, non senza contraddizione, è stato deciso che la nullità del mandato per difetto di forma scritta non impedisce che il mandatario possa spontaneamente dare esecuzione agli accordi verbali assunti con il mandante (Cass.Civ. Sez. II 2551/80 ). . Se, tuttavia, l'atto traslativo è valido, dovrebbe altresì esser valido l'accordo che ne costituisce il presupposto, vale a dire il mandato.In realtà. La tesi risalente poteva difficilmente sottrarsi ad una critica: quella cioè di rispecchiare una contaminazione del profilo causale della procura rispetto a quello del mandatoSi tratta di un principio elaborato interpretando estensivamente l' art.1351 cod.civ. e che ha suscitato ampi consensi anche in dottrina: cfr. Luminoso, Mandato, commissione, spedizione, in Trattato di dir.priv., diretto da Cicu-Messsineo, 1984, p.375 e Minervini, Mandato, in Trattato di dir.civ., diretto da Vassalli, 1952, p.10.In questo senso Dominedò, voce Mandato, in N.sso Dig. It., X, p.123.E' questa l'opinione espressa da Irti, Idola libertatis. Tre esercizi sul formalismo giuridico, Milano, 1985, p.91; Giorgianni, Contratto preliminare, esecuzione in forma specifica e forma del mandato, in Giust.civ., 1961, I, p.68 e Capozzi, in Dir.giur., 1946, p.219.Analogamente Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.766.Così anche Rubino, La compravendita, in Trattato di dir.civ. e comm. diretto da Cicu-Messineo, vol.XXIII, Milano, 1971,p.278 e Sacco, Il contratto, in Trattato di dir.priv., dir. da Rescigno, vol.X, Torino, 1982, p.590, per i quali si tratterebbe di adempimento di obbligazione naturale.Analoghe considerazioni in Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.1101, il quale però ritiene che l'atto di trasferimento del bene dovrebbe essere configurato quale semplice datio in solutum, dal momento che dovrebbe escludersi la sua giustificazione causale derivante dal mandato, giacché mai nato in quanto nullo.Sottolinea la necessità di distinguere gli aspetti causali del mandato da quelli della procura Barbero, cit., p.766.