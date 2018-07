Forma per relationem

Art. 1351 cod.civ., in forza del quale il contratto preliminare "è nullo se non è fatto nella stessa forma che la legge prescrive per il contratto definitivo".

se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere". Art. 1399 cod.civ., norma che prevede, circa la ratifica che "il contratto può essere ratificato dall'interessato, con l'osservanza delle forme prescritte per la conclusione di esso". Di seguito rispetto all'analisi specifica della ratifica dell'atto posto in essere in difetto di poteri rappresentativi analizzeremo la ratifica (meramente interna) dell'operato del mandatario sfornito di rappresentanza (art. 1711 cod.civ. ).

Art. 1503 cod.civ., ai sensi del quale la dichiarazione di riscatto nella vendita deve essere fatta per iscritto sotto pena di nullità. Sono queste norme espressione di un principio più generale oppure rappresentano, all'inverso, eccezioni (da reputarsi per tale motivo, non estensibili analogicamente rispetto alla regola, di segno opposto, costituita dalla libertà della forma) ?

che dire della forma del negozio accessorio collegato quando la forma del negozio principale è prevista ad probationem tantum? come disciplinare il caso del formalismo ad substantiam ; previsto volontariamente dalle parti ai sensi dell'art. 1352 cod.civ.? può dirsi esistente un collegamento di natura formale almeno per quanto attiene ai negozi c.d. "risolutori" (vale a dire il mutuo consenso, il contratto c.d. risolutorio) ?

VITUCCI, Applicazione e portata del principio di tassatività delle forme solenni, Napoli, Studi in onore di M. Giorgianni, 1988

Suole essere riferito, in materia di elemento formale,Strettamente connesso a questa regola è il. Con questa espressione si intende la comunicazione dell'elemento formale da un atto ad un altro, al quale possa dirsi in una qualche misura collegatoEsiste nel nostro ordinamento un principio didi questo tipo? E' chiaro che la risposta affermativa non potrebbe non ledere gravemente la menzionata regola generale della libertà della forma. Il codice civile contiene alcune norme che evidenziano una contaminazione formale inderogabile in alcuni casi di collegamento negoziale necessarioSi pensi alle ipotesi che seguono:Che cosa dire, ad esempio, della revoca di un atto per il quale sia previsto un requisito formale, della cessione di un contratto, della risoluzione per mutuo consenso (sempre afferente a contratti a forma vincolata) ? La giurisprudenza sembra spesso ritenere rilevante il collegamento negoziale ai fini della comunicazione del formalismo tra atti: si è ad esempio stabilito che laavente ad oggetto diritti reali immobiliari debba essere stipulata per iscritto (Cass. Civ. Sez. II, 1216/93 ; Cass. Civ. Sez. II, 7752/92 ; Cass. Civ. Sez. I, 3725/91 ), che la forma delriferito ad un contratto per il quale la forma dello scritto è prescritta, debba intervenire con la medesima forma (Cass. Civ., 1609/94 . Si pensi ancora alla forma del(Cass. Civ., Sez. II, 28762/2017 ), del, a quella dell' art.746 cod.civ.). Ancora è stato deciso nel senso che ladebba rivestire, siccome avente ad oggetto la possibilità di acquisire un bene immobile, la forma scritta (Cass. Civ. Sez. III, 3166/03 ).Enunciato il problema in generale si pongono, in via subordinata, quesiti ulteriori:Il quesito sub 1) evoca risposte controverse. Si è deciso, in senso negativo rispetto all'esistenza del collegamento formale, che il requisito della forma, pure richiesto per un determinato contratto (nella specie di assicurazione),all'accordo risolutorio del medesimo (Cass. Civ. Sez. I, 7153/92 ). Per quanto attiene alla problematica di cui al punto 2) si è ritenuto, in omaggio alla regola della libertà della forma, non estensibile il formalismodel contratto definitivo stabilito dalle parti art.1352 cod.civ. al contratto preliminare relativo ad un contratto di mutuo (Cass. Civ. Sez. III, 3980/81 ).L'ultimo quesito merita una trattazione approfondita, coinvolgendo la questione specifica del contratto risolutorio di preliminare avente ad oggetto beni immobili.Giorgianni, voce Forma degli atti, in Enc.dir., p.990.Liserre-Jarach, La forma, in Il contratto in generale, t.III, in Trattato di dir.priv., vol.XIII, Torino, 1999, p.432.Così anche Liserre-Jarach, La forma, in Il contratto in generale, t.III, in Trattato di dir.priv., vol.XIII, Torino, 1999, p.431.Secondo l'interpretazione di coloro che ritengono che l'applicazione estensiva dell' art.1350 cod.civ. sia compatibile con il principio di libertà (p.es. Scognamiglio, Collegamento negoziale, in Enc.dir., VII, p.436, Galgano, Il negozio giuridico, Milano, 1988, p.116 e Vitucci, Applicazione e portata del principio di tassativitàdelle forme solenni, in La forma degli atti nel diritto privato, Studi in onore di M.Giorgianni, Napoli, 1988, p.820).E' questa l'opinione di Giorgianni, voce Forma degli atti, in Enc.dir., p.1004.Analoga posizione è espressa da quella dottrina (Luminoso, Il mutuo dissenso, Milano, 1980, p.313 e Scognamiglio, Osservazioni sulla forma dei negozi revocatori, in Temi Napoletana, 1961, I, p.432) che ritiene giustificato il formalismo dell'atto di recesso, poiché sarebbe negozio produttivo di effetti uguali, seppure contrari ed opposti, a quelli del preesistente contratto. Contra Scalisi, La revoca non formale del testamento e la teoria del comportamento concludente, Milano, 1974, p.387, per il quale il negozio risolutorio sarebbe perfettamente autonomo e diverso dal punto di vista causale rispetto al preesistente negozio e per nulla simmetrico ad esso.