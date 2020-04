Fondo patrimoniale: effetti del vincolo, i creditori

La già citata indisponibilità dei beni del fondo si sostanzia da un lato nelladi essi se non con il consenso di ambedue i coniugi (cfr. l'art. 169 cod.civ. che contiene una regola derogabile: Tribunale di Milano, 26 giugno 2013 ), dall'altro nella(art. 170 cod.civ.). Tale non è il debito verso il fisco correlato alla produzione di reddito, quand'anche scaturente da attività di impresa (si veda). Nella fase esecutiva(Cass. Civ., Sez. VI-T, 1806/2018 ; Cass. Civ., Sez. III, 21800/2016 ; Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 22761/2016 ; Civ., Sez. III, 2970/13 ; Cass. Civ., Sez. III, 4011/13 Cass. Civ., Sez. II, 5385/13 ). Così l'esattore può legittimamente iscrivere ipoteca sui beni appartenenti al coniuge e vincolati con il fondo anche semplicemente quando ignori che la passività era stata contratta per finalità estranee alle esigenze della famiglia (Cass. Civ., Sez. III, 1652/2016 ).Sicuramente i beni di cui al fondo possono essere aggrediti dal condominio per le spese condominiali relative ad appartamento sottoposto al vincolo del fondo stesso (Cass. Civ., Sez. III, 23163/2014 ). Similmente è stato deciso in riferimento alla pratica di recupero del credito professionale, riconosciuta non estranea ai bisogni familiari (Tribunale di Taranto, 5 dicembre 2014 ).Funzionale al soddisfacimento dei bisogni della famiglia è anche il credito nascente dall'occupazione di un'abitazione di cui l'usufruttuario reclami la disponibilità (Cass. Civ., Sez. III, 18248/2014 ). Da ultimo si sta facendo strada un'idea piuttosto ampia dei bisogni della famiglia, ciò che comporta un allargamento delle possibilità di assoggettare i beni ad azione esecutiva (Tribunale di Palermo, 20 maggio 2015 ). In questa direzione anche isi ritiene siano riconducibili al soddisfacimento dei bisogni familiari (Cass. Civ., Sez. VI-T, 23328/2015 , Cass. Civ., Sez. III, 17076/2017 , tuttavia, in senso contrario, Cass. Civ., Sez. V, 3600/2016 ; cfr. in senso dubitativo Cass. Civ., Sez. VI-T, sent. n. 10975/2017 ), di modo che parrebbe legittimo domandarsi quando mai, in un modo o in un altro la passività non sia collegabile a tali esigenze. Addirittura la firma per avallo apposta dal Presidente del CdA di una società per azioni è stata reputata atta a consentire l'esecuzione sui beni del fondo, a meno che costui non abbia a dimostrare di trarre sostentamento da fonti diverse dalla società garantita ( Tribunale di Pordenone, 15 febbraio 2016 ). In ogni caso è necessaria una valutazione in questo senso: pur dovendosi sottolineare come l'onere di dar conto dell'estraneità del debito al sostentamento del menage familiare incomba sul debitore (Cass. Civ., Sez. I, 7497/2019 ), costui deve essere messo in grado di provare tale circostanza (Cass. Civ., Sez. V, 9188/2016 ).Che cosa dire dei beni che, pur conferiti nel fondo, fossero stati ipotecati allo scopo di consentire un finanziamento in favore di una società partecipata dai coniugi? In tal caso è stato deciso nel senso che l'attività d'impresa deve reputarsi intesa a sovvenire alle esigenze familiari (Cass. Civ., Sez. II, 15886/2014 ).Analogamente i beni del fondo sono sottratti a quelli compresi nel fallimento (cfr. n.3 art.46 l.f., come novellata dall'art. 43 del D. Lgs. 5/06 esito interpretativamente esteso anche sotto il previgente testo della legge fallimentare da Cass. Civ. Sez. I, 1112/10 ).Inversamente, i beni sui quali è imposto il vincolo di indisponibilità che è proprio del fondo dovranno rispondere delle obbligazioni la cui fonte è da porre in relazione al soddisfacimento delle esigenze familiari, indipendentemente dalla natura intrinseca del credito (Cass. Civ. Sez. I, 8991/03 ; Cass. Civ., Sez. I, 13622/10 ).