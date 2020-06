Autorizzazione all'alienazione di bene culturale. Quid juris per il semplice preliminare di vendita immobiliare? (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 30984 del 27 novembre 2019)





La nullità ex art. 164, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004, prevista per il caso di vendita di un bene culturale in difetto dell'autorizzazione di cui all'art. 56 del medesimo d.lgs., è relativa - unico legittimato a farla valere essendo il Ministero competente al rilascio di detta autorizzazione - e non concerne i contratti preliminari che riguardino la compravendita tali beni, per la cui stipulazione non è prevista alcuna sanzione.