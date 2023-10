Prova della simulazione e tutela della porzione legittima. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 11659 del 4 maggio 2023)

In tema di prova della simulazione, l'erede che agisce per l'accertamento della simulazione della donazione può giovarsi del più favorevole regime probatorio previsto dall'art. 1417 cod.civ., a condizione che la relativa azione sia strumentale e finalizzata alla tutela della quota di riserva, non essendo all'uopo necessario l'esercizio contestuale dell'azione di riduzione della donazione dissimulata.