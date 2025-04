Clausola volta a rivalere un socio per la perdita di valore delle azioni oggetto di permuta. Natura di patto parasociale. (Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 27283 del 22 ottobre 2024)





La clausola, inserita in un contratto di permuta azionaria, volta ad indennizzare il beneficiario in caso di perdita del valore di mercato delle partecipazioni permutate, garantendone la redditività, configura un patto parasociale, che non viola il divieto di patto leonino, ove non comporti uno stravolgimento totale e costante del ruolo del socio e sia meritevole di tutela, risultando funzionale non solo al tipo di operazione concretamente identificata, ma anche al raggiungimento degli interessi identificati dalle parti nel contratto di permuta medesimo.