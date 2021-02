Forma della accettazione espressa di eredità

Note

Bibliografia

SAPORITO, L'accettazione dell'eredità, Padova, Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, I, 1994

SCHLESINGER, Successioni, NDI, XVIII, 1971

Ai sensi dell'art. 475 cod.civ. l'accettazione è espressa quando, in un atto pubblico o in una scrittura privata (cfr. Cass. Civ., Sez. VI-II, sent. n. 19711 del 21 settembre 2020) il chiamato all'eredità ha dichiarato di accettarla, oppure ha assunto il titolo di erede.Si tratta dunque di un , dovendo esser contenuto in una scrittura privata o in un atto pubblico. Non occorrono in ogni caso formule sacramentali essendo sufficiente che il chiamato si esprima nel senso di assumere il titolo di erede al fine di far valere i diritti ereditariCosì Saporito, L'accettazione dell'eredità, in Successioni e donazioni a cura di Rescigno, vol.1, Padova, 1994, p.203.E' sufficiente che l'atto costituisca la manifestazione di una scelta consapevole da parte del chiamato diretta all'acquisto dell'eredità (Schlesinger, voce Successioni, in N.mo Dig. It., p.760).