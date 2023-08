Pignoramento in danno del coerede e opponibilità al creditore procedente del diritto di abitazione della casa coniugale. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 4092 del 9 febbraio 2023)

Documenti collegati Riserva del diritto di abitazione della casa coniugale e di uso dei mobili che la corredano





Il diritto di abitazione spettante al coniuge ex art. 540 cod.civ. è opponibile al creditore che abbia pignorato, in danno di un coerede, una quota indivisa della proprietà dell'immobile, anche se non sia stato trascritto (o lo sia stato successivamente all'iscrizione ipotecaria e alla trascrizione del pignoramento), trattandosi di diritti diversi e concettualmente compatibili e non verificandosi, quindi, la situazione di conflitto tra acquirenti dal medesimo autore di diritti tra loro incompatibili, presupposto per l'applicazione dell'art. 2644 cod.civ., con la conseguenza che, in tal caso, oggetto della procedura esecutiva deve ritenersi il diritto di nuda proprietà (o, quanto meno, il diritto di proprietà limitato dal suddetto diritto reale di godimento).