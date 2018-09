L'attribuzione di un diritto di vendita a prezzo predeterminato a termine di titoli azionari (c.d. opzione "put") non viola il divieto di patto leonino. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 17498 del 4 luglio 2018)

È lecito e meritevole di tutela l’accordo negoziale concluso tra i soci di società azionaria, con il quale l’uno, in occasione del finanziamento partecipativo così operato, si obblighi a manlevare l’altro dalle eventuali conseguenze negative del conferimento effettuato in società, mediante l’attribuzione del diritto di vendita (c.d. put) entro un termine dato ed il corrispondente obbligo di acquisto della partecipazione sociale a prezzo predeterminato, pari a quello dell’acquisto, pur con l’aggiunta di interessi sull’importo dovuto e del rimborso dei versamenti operati nelle more in favore della società.