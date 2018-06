Effetti dell'amministrazione di sostegno

Prassi collegate

Quesito n. 155-2014/A, Germania – volontaria giurisdizione: amministrazione di sostegno e autorizzazione a compiere una divisione ereditaria

Il soggetto affetto da menomazione fisica o psichica per il quale sia stato nominato un amministratore di sostegno si può direAl riguardo l'art. 409 cod. civ. prevede espressamente cheCome appare di tutta evidenza, la condizione giuridica del soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegnocome è ribadito dall'ultimo comma della norma in considerazione, a mente del quale il beneficiario "Tra gli effetti conseguenti alla nomina di amministratore di sostegno non pare esservi anche il venir meno dei poteri rappresentativi precedentemente attribuiti dal beneficiario. E' stato addirittura deciso nel senso della(Tribunale Rieti, 26 gennaio 2006 ).Appare chiara la preoccupazione del legislatore di offrire la possibilità per chi sia affetto da menomazioni di conservare la più ampia possibilità di autodeterminazione e di conduzione di una vita normale, sia pure compatibilmente con l'effettivo stato di salute. In considerazione di esso sarà il Giudice a stabilire con il decreto gli atti per i quali si paleserà necessario che il beneficiario sia assistito dall'amministratore di sostegno e gli atti in relazione ai quali l'amministratore dovrà agire in via integralmente sostitutiva, in nome e per conto del beneficiario. In relazione a ciò è possibile concludere che l'istituto può produrre in parte gli effetti dell'inabilitazione, in parte quelli dell'interdizione. Conseguentemente si potrà distinguere, con riferimento all'attività giuridica validamente esprimibile dal beneficiario dell'amministrazione di sostegno, tra:a)corrispondente "agli atti necessari a soddisfare le esigenze della... vita quotidiana",b)(magari corrispondenti anche alla conclusione di contratti)Essa dovrà essere oggetto di descrizione da parte del giudice che, nel provvedimento di nomina dell'amministratore, esporrà le motivazioni che abbiano condotto a tale scelta (si pensi ad un soggetto che, svolgendo la propria attività artigianale di intagliatore, possa concludere contratti di fornitura di merce ed acquisto di beni strumentali fino ad un certo valore);c)(il cui intento debba comunque essere la base di partenza)il quale venga sostanzialmente a svolgere il ruolo di curatore;d)la cui figura si avvicina così a quella del tutore.Che cosa riferire invece per il compimento dei c.d. "atti personalissimi"? Testamento, donazione, matrimonio sono infatti atti che non soltanto non ammettono sostituzione (nè per il tramite di rappresentante legale nè volontario, tale non potendosi intendere l'eventualeche abbia a riportare la volontà predeterminata dell'interessato), ma che postulano una capacità di intendere e di volere potenzialmente piena. Al riguardo è stato deciso come il Giudice tutelare investito del tema se privare o meno della possibilità di testare un beneficiario di amministrazione di sostegno, deve valutare se costui si trovi in una condizione di infermità tale da essere raggirato e se comprenda del tutto la natura dell'atto da compiersi. (Tribunale Vercelli, 3 settembre 2015 ). Secondo la S.C. è possibile escludere la capacità di testare o di donare "in casi di eccezionale gravità (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 12460/2018 ) lasciando con ciò intendere come, altrimenti, tale capacità sia conservata.L'evidenziata situazione composita ha indotto gli interpreti a domandarsi. Si è ben presto evidenziato un contrasto giurisprudenziale sul punto. A chi ha osservato che nell'ipotesi di(Tribunale di Milano, 11 novembre 2004 ), si è replicato nel senso chesenza che, per tale motivo, debba necessariamente essere interdetto (cfr., con riferimento ad una situazione di "coma vegetativo", Tribunale di Reggio Emilia, Sez. II, 04 novembre 2005 ). In altre occasioni la necessità di farsi luogo all'interdizione è stata giustificata in forza allao sulla(cfr., in quest'ultimo senso, Tribunale di Torino, 30 luglio 2008 ).In effetti il coordinamento tra gli istituti dell'interdizione e quello dell'amministrazione di sostegno rischiano di determinare problemi anche in relazione a possibili divergenze tra il giudice dell'interdizione ed il giudice tutelare (Tribunale di Venezia, Sezione di Chioggia, 24 settembre 2004 ). La relativa questione di possibile illegittimità costituzionale è stata tuttavia respinta dal Giudice delle leggi (Corte Cost., 440/05 ), essendosi rilevato come competa al giudice la scelta concreta dello strumento di protezione. Il quesito costituzionale non si è rilevato inutile: la Corte ha infatti indicato, accanto al. Soltanto l'impossibilità di rinvenire nell'ambito dei flessibili strumenti dell'amministrazione di sostegno misure adeguate di tutela dell'interessato renderà praticabile il ricorso alle ben più invasive misure dell'interdizione o dell'inabilitazione. Riannodandosi all'insegnamento della Consulta, la Cassazione si è successivamente pronunziata (Cass. Civ. Sez. I, 13584/06 ) ribadendo che la distinzione tra amministrazione di sostegno ed interdizione non va ricercata nel più intenso grado di infermità mentale che dovrebbe tipicamente affliggere il soggetto interdicendo, quanto piuttosto nella maggiore flessibilità del nuovo istituto, caratterizzato dalla possibilità di adeguarsi alla gravità e durata della malattia ed alla natura dell'impedimento. Tale orientamento è stato successivamente ripreso anche dalla giuriusprudenza di merito (Tribunale di Trieste, 29 settembre 2006 ). Successivamente la S.C. ha avuto modo di ribadire il cennato orientamento, osservando come(Cass. Civ., Sez. I, 22332/11 ). Rifacendosi a detto orientamento è stato ritenuto, nell'ipotesi di un soggetto già interdetto la cui salute era apprezzabilmente migliorata, che il rimedio dell'inabilitazione e non già quello dell'amministrazione di sostegno fosse il più adeguato (Cass. Civ., Sez. I, 7999/2014 ). Apparentemente ricollegandosi al criterio della adeguatezza della misura anche Appello di Milano, 27 luglio 2014 : tuttavia nel concreto ancora viene fatto riferimento (oltrechè alla pericolosità del soggetto a sé e/o agli altri) alla complessità dell'incarico che discenderebbe dalla cospicuità del patrimonio dell'incapace.In senso potenzialmente inverso rispetto a quanto più sopra riferito, ci si potrebbe domandare se possa essere legittimamente respinta una richiesta di nomina di amministratore di sostegno per un soggetto che, sebbene non si trovi in condizioni tali da poter determinarsi in maniera del tutto autonoma, tuttavia si trovi "riparato da un'ampia rete di protezione" parentale e amicale. In senso contrario, si veda Cass. Civ., Sez. VI-I, 13929/2014 , la quale ha criticato la pronunzia della Corte di merito che aveva così statuito.