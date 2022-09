Procedimento di mediazione riferito a divisione ereditaria. Accettazione tacita? (Cass. Civ., Sez. VI-II, ord. n. 10655 del 1 aprile 2022)

Documenti collegati Accettazione tacita d'eredità





L'accettazione dell'eredità in forma tacita avviene ove il chiamato all'eredità compia un atto che necessariamente presupponga la volontà di accettare la medesima e che egli non avrebbe il diritto di compiere se non nella qualità di erede; il che ben può concretizzarsi non solo attraverso la domanda di divisione giudiziale, ma anche nell'iniziativa assunta dal chiamato per la divisione amichevole dell'asse con istanza proposta anche in sede non contenziosa.