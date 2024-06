Note

nota1

nota2

nota3

nota4

nota5

nota6

nota7

Bibliografia

BIANCA, Diritto Civile, Milano, VI, 1999

BRANCA, Le servitù prediali, Bologna-Roma, Comm.cod.civ., 1987

COMPORTI, Abbandono, Enc. giur. Treccani I, 1988

DEIANA, Abbandono, Milano, Enc. dir., 1958

GROSSO DEIANA, Le servitù prediali, Torino, 1963

ROMANO, Derelictio, N.sso Dig. it.

SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002

Formulari clausole contrattuali

Prassi collegate

Quesito n. 1046-2014/C, Problemi in tema di rinunzia

Quesito n. 440-2014/C, Rinunzia alla quota di comproprietà: accrescimento e voltura catastale

Si parla dio diper significare la condotta di un soggetto, consistente nell'atto di spogliarsi di una cosa con l'intento di abbandonare il diritto sulla medesima.Antica questione è se la derelizione abbia o meno. Secondo un'opinione la risposta sarebbe affermativa, in quanto l'effetto non può che essere subordinato alla particolare direzione della volontà del disponente: si tratterebbe, in particolare, di unnel quale cioè la volontà del soggetto viene direttamente posta in esecuzione in difetto di un congegno dichiarativoIn quest'ultimo caso risulta particolarmente difficile apprezzare un intento giuridico di abbandono. Si rifletta, infatti, sul fatto che la legge ha tipizzato alcuni casi specifici, quali l'abbandono del fondo servente di cui all'art. 1070 cod.civ., la rinunzia alla quota del bene in comunione ex art. 1104 cod.civ.: l'espressa previsione normativa si giustifica in funzione dello speciale esito. Non si determina, infatti, l'acquisto del diritto al patrimonio statale (almeno secondo l'interpretazione preferibile , per quanto attiene al caso di cui all'art. 1070 cod.civ., in relazione alla quale sono stati posti dubbi ), bensì l'acquisto o l'incremento del diritto in capo ad un determinato soggetto. Né in tema di beni immobili l'abdicazione potrebbe ritrarsi implicitamente,, come invece sembra possibile per i beni mobili. Questo non già perché, come pure si è detto, un particolare utilizzo del diritto è anche il non farne uso, argomentazione invero poco felice con la quale è stata spiegata l'imprescrittibilità del diritto di proprietà (la quale si giustifica piuttosto per il fatto che essa non vive in un rapporto),Le conseguenze giuridiche dell'abbandono (art. 923 cod.civ.) sono diverse a seconda delle caratteristiche dell'oggetto che viene rilasciato. Se si tratta di un bene mobile esso diventerà, come tale suscettibile di acquisto da parte di altri soggetti in esito ad occupazione . Qualora invece si tratti di un immobile non potrà non farsi applicazione dell'art. 827 cod.civ., norma secondo la quale i beni immobili che non sono di proprietà di alcuno spettano al patrimonio dello StatoDetta norma, da non interpretarsi come una presunzione di appartenenza allo Stato degli immobili della cui titolarità non venga data la prova, piuttosto disciplina il caso concreto della derelizione, ponendosi come vero e proprio principio di chiusura (Cass. Civ. Sez. II, 256/76 ; Cass. Civ. Sez. II, 5444/99 ). In ogni caso, ai sensi del n.5 dell'art. 1350 cod.civ. l'atto di derelizione o abbandono avente ad oggetto un bene immobile non potrà se non essere stipulato per iscritto . L'atto in questione ha posto delicati problemi sotto il profilo dell'eventuale(art. 1343 cod. civ.). Cosa dire del caso in cui ci si volesse liberare della proprietà di un terreno perchè sullo stesso sono stati riversati rifiuti chimici? Si tratta indubbiamente di un caso limite, ma assai più spesso possono venire in esame ipotesi quali l'intento di chi si voglia liberare della proprietà di una casa per non dover sostenere le spese di manutenzione, oppure semplicemente per non dover continuare a corrispondere le imposte. Se liberarsi degli obblighi di custodia del bene (cfr. l'art. 2051 cod.civ.) con la conseguenza di porli a carico dello Stato potrebbe apparire iniquo, non altrettanto è a dirsi nell'ultima delle fattispecie descritte. Proprio in considerazione della complessità delle argomentazioni sul tema, va segnalata la decisione di una corte di merito che ha rimesso la fattispecie alle cure della Cassazione ai fini dell'enunciazione di un principio di diritto che valga a costituire la guida per casi simili (cfr. Tribunale di L'Aquila, ord. 233/2024 ).Santoro-Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, p.137.Contra Romano, voce Derelictio, in N.sso Dig.it., p.546, per il quale la derelizione è un contegno, consistente in una o più azioni, quindi non un mezzo per dichiarare la volontà, ma un semplice indizio di essa, e Bianca, Diritto civile, vol.VI, Milano, 1999, p.405, per il quale l'abbandono è un atto giuridico in senso stretto, giacché "l'abbandono è una disposizione di fatto della cosa il cui effetto giuridico è determinato dalla legge".Cfr. Comporti, voce Abbandono, in Enc.giur.Treccani, p.2.In particolare Branca, Le servitù prediali, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma,1987, p.401, il quale ritiene che la proprietà del fondo si conservi in capo al rinunziante sino al momento dell'accettazione del beneficiario e, in caso di rifiuto di quest'ultimo, il fondo diverrebbe res nullius sicché, in forza dell' art.827 cod.civ., proprietà dello Stato.Conforme Dejana, voce Abbandono (derelictio), in Enc. del diritto, vol.I, p.9.Così anche Comporti, voce Abbandono, in Enc.giur.Treccani, p.2.Analogamente Grosso e Dejana, Le servitù prediali, in Trattato di dir.civ.it., dir. da Vassalli, Torino,1963, p.269.