Modalità di perfezionamento della donazione. Notifica dell'accettazione da parte del donante. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 32333 del 13 dicembre 2024)

La notificazione dell’accettazione della donazione, prevista dall’art. 782, comma 2, cod.civ., per i casi in cui proposta ed accettazione siano contenuti in atti pubblici distinti deve eseguirsi in modo rituale e costituisce requisito indispensabile per la perfezione del relativo contratto che, pertanto, prima del suo verificarsi, non può considerarsi ancora concluso