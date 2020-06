Legato sostitutivo di legittima, legato in conto di legittima. Dintinzione. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 30082 del 19 novembre 2019)

Documenti collegati Legato in sostituzione di legittima





Al fine della configurabilità del legato in sostituzione di legittima, occorre che dal complessivo contenuto delle disposizioni testamentarie risulti l'inequivoca volontà del "de cuius" di tacitare il legittimario con l'attribuzione di determinati beni, precludendogli la possibilità di mantenere il legato e di attaccare le altre disposizioni per far valere la riserva, laddove, in difetto di tale volontà, il legato deve ritenersi "in conto" di legittima.