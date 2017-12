Beni appartenenti ad enti pubblici diversi dagli enti territoriali ed a persone giuridiche private senza fine di lucro

Note

nota1

qualunque atto di alienazione era preventivamente autorizzato dal Ministero dei beni culturali; l'autorizzazione veniva concessa con piena discrezionalità e comunque doveva essere negata se ne fosse derivato danno per la conservazione del bene o per la sua utilizzazione per il pubblico godimento; era prevista la prelazione, con analoga procedura stabilita per i beni in proprietà di privati persone fisiche. Il termine per l'esercizio della stessa si reputava decorrere dal momento in cui il Ministero dei beni culturali avesse avuto formale informazione, dalle parti, del contratto posto in essere, con speciale riferimento al prezzo e ai soggetti interessati alla negoziazione.

nota2

Prassi collegate

Focus 1/2017, I controlli canonici nella circolazione dei beni immobili di proprietà di un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto

Quesito n. 487-2012/C, La licenza della Santa Sede per alienazione di un bene culturale di proprietà di un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto

Quesito n. 548-2011/C, Alienazione a favore del pontificio seminario di bene ecclesiastico di proprietà di istituto religioso

Quesito n. 643-2010/C, Vendita e atti di straordinaria amministrazione di beni ecclesiastici: due casi concreti

Quesito n. 494-2008/C, Enti Ecclesiastici e beni culturali

L'art. 23 della Legge 1089/39 (già abrogata dall'art. 166 del D.Lgs. 490/99, e la cui abrogazione è stata inoltre disposta dall'art. 2 e dall'allegato 1 del D.L. 200/08) stabiliva per i beni culturali degli enti pubblici diversi da quelli territoriali la stessa disciplina prevista per i beni culturali degli enti territoriali, disciplina resa uniforme in esito all'emanazione della Legge BassaniniIl testo unico 490/99 ebbe espressamente a indicare come beni appartenenti al demanio i beni culturali degli Enti pubblici territoriali.beni culturali deglinel nostro ordinamento sono assimilati a quelli propri delle persone giuridiche private prive di finalità lucrativa (non richiedendosi la notifica ai fini dell'assoggettamento al vincolo ed essendo sottoposti alla preventiva autorizzazione governativa per l'alienazione),Anche per gli enti pubblici non territoriali e per le persone giuridiche private non lucrative, una volta ottenuta l'autorizzazione,, secondo le regole che esamineremo partitamente.Queste erano le regole applicabili:In primo luogo gli altri enti pubblici diversi da quelli territoriali nonché le persone giuridiche private senza fini di lucro dovevano presentare al Ministero, ai sensi dell'art. 5 t.u. 490/99, l'elenco descrittivo delle cose indicate all'art. 2 , I comma, lettera a)(vale a dire i beniculturali) di loro spettanza. Come già riferito per gli enti territoriali l'assenza di uno dei beni che possa essere considerato culturale per natura dall'apposito elenco, non faceva venir meno l'applicabilità delle norme del t.u. ( art.5 , ultimo comma del t.u.490/99). L'eventuale alienazione del bene doveva inoltre essere preceduta da apposita autorizzazione che poteva essere rilasciata da parte del Ministero ai sensi dell'art. 55 del t.u..