Società a responsabilità limitata. Recesso del socio. Scissione di società e considerazione dei termini di durata della società scissa e di quella beneficiaria. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 23095 del 17 settembre 2019)





Allo scopo di verificare la sussistenza dei presupposti per l'esercizio da parte del socio di una s.r.l. del diritto di recesso ex art. 2473, co. 2 cod.civ., nell'ipotesi in cui vi sia stata una scissione societaria, non è possibile cumulare i termini di durata previsti per ciascuna società, in considerazione della totale autonomia tra la società scissa e la società beneficiaria.