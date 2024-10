Mutuo a tasso fisso. Mancata indicazione della modalità di ammortamento e di capitalizzazione degli interessi. Nullità parziale? (Cass. Civ., Sez. Unite, sent. n. 15130 del 29 maggio 2024)





In tema di mutuo bancario a tasso fisso con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto del contratto.