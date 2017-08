Agevolazioni "prima casa" e criterio della superficie ai fini della qualificazione della casa come "di lusso". Computo delle cantine e degli ambienti di servizio. (Cass. Civ., Sez. VI-T, sent. n. 12531 del 18 maggio 2017)

La cantina e gli ambienti di servizio non possono essere esclusi dal computo della superficie utile per stabilire se una casa è di lusso o meno, non potendo avere rilievo la mancata destinazione abitativa dei locali. Per stabilire se un'abitazione è di lusso o meno, bisogna far riferimento alla nozione di «superficie utile complessiva» prevista dall'articolo 6 del Dm. lavori pubblici 2 agosto 1969 in virtù del quale è irrilevante il requisito dell'abitabilità dell'immobile, a differenza dell'«utilizzabilità», parametro utile a stabilire «il carattere lussuoso» di un'abitazione.