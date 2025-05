Termine prescrizionale (responsabilità contrattuale ed extracontrattuale)

previsto genericamente per le azioni nascenti dal contratto o da atto unilaterale (art. 2946 cod. civ. ). Si danno anche ipotesi di termini prescrizionali più brevi in relazione a singole specie di contratti. Si vedano a questo proposito il termine quinquennale relativo ai diritti derivanti da rapporti sociali (art. 2949 cod. civ. ), quello annuale afferente al rapporto di mandato (art. 2950 cod. civ. ) e di spedizione o di trasporto (art. 2951 cod. civ. ), il termine annuale o biennale in materia di assicurazione (art. 2952 cod. civ.).(art. 2947 cod. civ. ). Notevole è la portata dell'ultimo comma di quest'ultima norma. In ogni caso infatti, seTuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile. E' stato tuttavia deciso che, nell'ipotesi in cui il giudizio penale non sia stato promosso semplicemente per mancata presentazione della querela, si applica comunque il termine prescrizionale più lungo previsto per il reato. A tali fini occorre che la cognizione del giudice civile si estenda, sia pure, all'accertamento della sussistenza del fatto di reato, a prescindere dalla concreta procedibilità dello stesso (Cass. Civ. Sez. Unite, 27337/08 ; Cass. Civ., Sez III, 23795/11 ). Sul rapporto tra giudicato penale e azione civile si veda, tuttavia, Cass. Civ., S.U. 1768/2011 , con la quale è stata adottata una lettura restrittiva dell'art. 652 c.p.p.. Così alla pronunzia di non doversi procedere perchè il reato è estinto per prescrizione o per amnistia non va riconosciuta alcuna valenza nel procedimento civile, nel cui ambito, pertanto, è ben possibile giungere a differenti valutazioni.Altra questione è stabilire se durante il tempo necessario per definire il procedimento penale il termine prescrizionale possa considerarsi interrotto. Al riguardo è stato deciso che, in difetto di costituzione di parte civile nel processo penale, l'interruzione non abbia luogo, fatti salvi gli eventuali effetti di atti interruttivi della prescrizione (Cass. Civile, Sez. III, ord. n. 32069 del 12 dicembre 2024).