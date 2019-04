Preliminare per persona da nominare, preliminare a favore di terzo, cessione del contratto preliminare

Note

Quadri sinottici

Notevole è la considerazione di alcune figure idonee a reagire con la figura del contratto preliminare: tali il(art. 1401 cod.civ.), la(art. 1406 cod.civ.) e il(art. 1411 cod.civ. ). Si tratta di fattispecie astrattamente riferibili(Cass. Civ. Sez. I, 2570/95 ; Cass. Civ. Sez. II, 6885/94 ). In altri termini, esemplificativamente,Il problema è anche quello di verificare, alla luce dell'introduzione dell'art. 2645 bis cod.civ. , quando possa dirsi che il contratto definitivo sia stato stipulato in esecuzione del precedente contratto preliminare: solo in quest'ultima ipotesi sarà possibile fruire della tutela approntata dalla legge che ha previsto la trascrizione del preliminare.Ci si domanda, nel caso in cui il termine di effettuazione dell'coincida con quello di stipulazione del definitivo, se si possa ancora parlare di contratto preliminare per persona da nominare. Si sostiene infatti da parte di alcuni la necessità, ai fini del riscontro di quest'ultima figura, della. Sembra che la questione debba esser risolta in questo senso, tanto che è stata reputata tempestiva la nomina effettuata anche in sede di domanda giudizialeart. 2932 cod.civ. (Cass. Civ., Sez. II, 6612/12 ; Cass. Civ. Sez. II, 1682/93 ; Cass. Civ. Sez. II, 422/84 ; Cass. Civ. Sez. II, 6200/82 ). La stessa cosa non si può dire quando la nomina intervenga invece successivamente alla proposizione della domanda giudiziale (Cass. Civ. Sez. II, 3737/84 ).Secondo un'opinione , tuttavia, non sarebbe possibile riferire la facoltà di nomina al preliminare ogniqualvolta in virtù di essa venisse fatto subentrare il nominato direttamente nel contratto definitivo e non nei diritti e negli obblighi scaturentidal contratto preliminare (Cass. Civ. Sez. Unite, 6587/83 ).E' altresì configurabile l'alternativa tra. Nel primo caso sembra ammissibile che venga pattuita la facoltà di procedere alla designazione del terzo ad opera del promissario acquirente (che assume la parallela veste di stipulante) fino al momento di perfezionamento del definitivo.(cioè quella relativa al preliminare e quella riferita al definitivo)Nel primo caso (preliminare a favore di terzo) tale beneficio consiste nella attribuzione, scaturente dal preliminare, del, con la conseguente possibilità per il promissario di promuovere giudizio ex art 2932 cod. civ., chiedendo l'attuazione del trasferimento del diritto in suo favore manifestando la propria accettazione ai sensi del II comma dell'art. 1411 cod.civ. . Ciò al fine di rendere possibile l'effetto traslativo, cui in definitiva mira il procedimento di cui all'art 2932 cod.civ. , direttamente in suo favore.Nel secondo caso (preliminare di contratto definitivo a favore di terzo) il terzo non vanterà alcun diritto direttamente riconducibile al preliminare. In caso di inadempimento sarà il promissario acquirente (stipulante) a dover agire ai sensi dell'art. 2932 cod.civ.. L'ipotesi si differenzia da quella della nomina dell'amicus di cui al contratto per persona da nominare, ma in concreto si può porre il problema della coesistenza delle relative pattuizioni (Cass. Civ. Sez. II, 3401/84 ).A differenza di quanto si verifica nel caso di contratto per persona da nominare, figura che prevede un caso di rappresentanza soltanto eventuale, potendosi verificare che il contratto rimanga in capo a colui che ha svolto la riserva di nomina,(sia dei contraenti originari: cedente e contraente ceduto, sia del nuovo contraente cessionario)(Cass. Civ. Sez. II, 891/81 ; Cass. Civ. Sez. II, 13923/02 ).Per quanto attiene ai requisiti formali del negozio di cessione del contratto, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che la cessione di contratto preliminare relativo a beni immobili debba risultare da atto scritto (Cass. Civ. Sez. II, 1216/93 ).Importante è anche porre in evidenza che, una volta concluso il contratto definitivo tra originario promittente venditore e cessionario (tale rispetto al contratto preliminare), il cedente (originario promissario acquirente parte originaria del contratto preliminare in seguito ceduto) non ha alcuna possibilità, agendo in risoluzione del contratto di cessione, di ottenere la retrocessione dell'immobile (Cass. Civ. Sez. II, 4672/86 ).Ancora diverso è il caso in cui la stipulazione a favore di terzo preveda l'attribuzione a costui di un, rispetto alla quale cioè la controparte contrattuale si trovi nella mera situazione di soggezione, non dovendo porre in essere alcuna condotta che si sostanzi nella prestazione di un consenso contrattuale (Cass. Civ., Sez. II, 25528/2015 ).Occorre valutare attentamente la volontà manifestata dalle parti in sede di stipulazione del preliminare: cfr. Battaglia, Sul contratto per persona da nominare: inserimento della facoltà di nomina nel preliminare, in Giust.civ., 1994, I, p.1524. In giurisprudenza si veda Cass. Civ., Sez. II, 14105/12 Virgilio, Preliminare e soggettività contrattuale, in Giust.civ., 1981, I, p.2303 e Visalli, Contratto per persona da nominare e preliminare, in Riv.dir.civ., 1998, II, p.394.Memmo, in Comm.cod.civ., diretto da Cendon, vol. IV, Torino, 1999, p.699.Così Scozzafava, Contratto a favore di terzo, in Enc.giur.Treccani, vol. IX, 1988, p. 2.Analogamente La Rocca, Sul contratto preliminare a favore di terzo (profili di diritto sostanziale), in Riv.Not., 1980, p.1608.In questo senso Santoro-Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, p.293; Betti, Teoria generale del negozio giuridico, Torino, 1950, p.561.