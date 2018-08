Contratto a favore di terzo la cui prestazione dev'essere eseguita dopo la morte dello stipulante

Note

nota1

nota2

nota3

Bibliografia

DE GIORGI, Patto successorio, Enc.dir., XXXII, 1982

GIAMPICCOLO, Il contenuto atipico del testamento contributo ad una teoria dell'atto di ultima volontà, Milano, 1954

SCOZZAFAVA, Contratto a favore dei terzi, Enc.giur. Treccani, III, 1988

TAMPONI, Contratto a favore di terzo, Torino, Tratt.dir.priv., XIII, 2000

Prassi collegate

Le disposizioni sulla sepoltura fra testamento e mandato post mortem

L' art.1412 cod.civ. prevede una particolare specie di contratto a favore di terzo:In questo caso è stabilito che, seguendo una regola divergente rispetto a quella di cui all'art. 1411 cod.civ.,. La dichiarazione del terzo non possiede cioè efficacia preclusiva rispetto alla facoltà di revoca. Quest'ultima, per giunta, può intervenire anche in forza di un testamento, vale a dire con un atto destinato a divenire efficace in esito alla morte dello stipulante.. Attenzione tuttavia a non cadere nella violazione del divieto di patto successorio (Cass. Civ., Sez. II, 27624 del 21 novembre 2017).Una cosa poi è rinunziare al potere di revoca, un'altra è far entrare nella stipulazione il terzo facendo assumere al promittente, direttamente nei confronti di esso terzo, gli obblighi afferenti al beneficio: questo non pare ammissibile, se non stravolgendo la figura, che assumerebbe la struttura del patto successorio (Cass. Civ. Sez. II, 8335/90 ).Non è dunque indispensabile che la revocabilità permanga sempre e comunque, quasi a sottolineare la differenza tra la fattispecie in esame e l'attribuzioneche si effettua in un testamento, in relazione alla quale la revocabilità si pone invece come indefettibile.Già da questa breve disamina emerge chiara la contiguità tra la figura di cui all'art. 1412 cod.civ. e quella di una liberalità, anche se la differenza, per quanto specificato, appare comunque netta. Il beneficio attribuito al terzo corrisponde pur sempre ad un diritto già esistente, seppure efficace soltanto alla morte dello stipulanteai sensi del II comma dell'art. 1412 cod.civ., che tuttavia fa salva non solo la revoca, bensì anche la diversa disposizione dello stipulante (che ad esempio abbia disposto la sostituzione del terzo beneficiario con un altro proprio nell'ipotesi di premorienza).Tale trasmissione a favore degli eredi del terzo beneficiario avviene indubbiamenteL'attribuzione dello stipulante rimane pertanto un'attribuzione, in relazione alla quale l'evento morte segnaE' di estrema importanza discernere, in rapporto a questa specie di pattuizione, connotata da una singolare commistione tra negozialitàe possibile nascita indiretta di un diritto a causa di morte, le ipotesi a confine in cui si opera l'attribuzione di un diritto analogo, ma, dunque in spregio al divieto di cui all'art. 458 cod.civ.. Sembra ad esempio censurabile sotto questo aspetto il contratto a favore di terzo la cui prestazione debba essere eseguita in esito alla morte dello stipulanteSarebbe difficile sottrarre un'ipotesi di tal specie ad una valutazione nei termini di un'attribuzione a causa di morte, dunque nulla per contrarietà al divieto dei patti successoriScozzafava, voce Contratto a favore di terzi, in Enc. giur. Treccani, p. 8.Analogamente Tamponi, Contratto a favore di terzo, in Tratt.dir.priv., vol. XIII, Torino, 2000, p. 410. Contra Betti, Teoria generale del negozio giuridico, in Tratt. dir.civ. diretto da Vassalli, Torino, 1950, p. 311, per il quale il contratto a favore di terzi da eseguirsi dopo la morte dello stipulante sarebbe un negozio mortis causa eccezionalmente ammesso in deroga al generale divieto sancito dall' art.458 cod.civ..Così anche De Giorgi, voce Patto successorio, in Enc.dir., p.539 e Giampiccolo, Il contenuto atipico del testamento: contributo ad una teoria dell'atto di ultima volontà, Milano, 1954, p. 300.