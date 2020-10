La procura: definizione

Note

(artt. 1392 e ss. cod.civ.).Essa consiste in un(del quale viene per lo più affermata la natura recettizia , ciò che sarà assoggettato a distinta disamina), in forza del quale ilconferisce all'autorizzazione ad agire in suo nomeSecondo la tesi assolutamente prevalente , l'ambito dell'istituto della rappresentanza avrebbe ad oggetto non solo gli atti negoziali, bensícome comunicazioni, diffide, pagamenti. Rimangono esclusi gli atti c.d. personalissimi: il c.d. matrimonio per procura di cui all'art. 111 cod.civ. non è altro se non una fattispecie di ambasceriaLa natura unilaterale determina come, ai fini dell'eventuale pronunzia di annullamento per incapacità naturale, venga in esame il mero "grave pregiudizio" (cfr. l'art. 428 cod.civ.) non esistendo alcun affidamento da proteggere: cfr. Cass. Civ. Sez. III, ord. 11272/2020 . Sul carattere recettizio della procura si veda Cariota Ferrara, Il negozio giuridico nel diritto privato italiano, Napoli, 1962, p.158; Natoli, La rappresentanza, Milano, 1975, p.53 e Visintini, Della rappresentanza, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1993, p.254.Bianca, Diritto civile, vol.III, Milano, 2000, p.83; Bigliazzi Geri, voce Procura, in Enc.dir., vol.XXXVI, p.995.Cfr. Chianale, La rappresentanza, in I contratti in generale, t.2, a cura di Gabrielli, Torino, 1999, p.1130.In questo senso anche Finocchiaro, Matrimonio civile. Formazione, validità, divorzio, Milano, 1989, p.45 e Bigliazzi-Geri, cit., p.1007, anche se non mancano coloro che sostengono che anche questa fattispecie altro non sarebbe se non una rappresentanza in senso tecnico (Del Pasqua, Il matrimonio per procura, in Giust.civ., IV, 1976, p.163 e Bove, Il matrimono civile: condizioni, formalità preliminari, opposizione e celebrazione, in Trattato di dir.priv., dir. da Rescigno, I, 2, Torino, 1982, p.619).