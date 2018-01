Disdetta e mancata disdetta (silenzio)

Note

La disdetta viene qualificata come(Cass. Civ. Sez. III, 4083/78 ) in forza del quale viene impedita la prosecuzione di un rapporto afferente ad un contratto di durataIl codice civile prevede all'art. 1597 cod.civ. che "la locazione si ha per rinnovata se, scaduto il termine di essa, il conduttore rimane ed è lasciato nella detenzione della cosa locata o se, trattandosi di locazione a tempo indeterminato,...".E' forse possibile dare la prova in concreto della mancanza di volontà relativamente al comportamento silente? Può probabilmente concludersi che la legge prevede la mancata disdetta nel termine stabilito qualecui la legge riconnette effetti determinati, indipendentemente da ogni aspetto riguardante l'intento della parte ovvero la coscienza e volontarietà della condotta omissiva.In forza del rinvio recettizio di cui all'art. 1324 cod.civ., alla disdetta è stata ritenuta immediatamente applicabile la norma di cui all'art. 1399 cod.civ.. C onseguentemente, quand'essa sia stata posta in essere da un soggetto qualificabile come, sarebbe comunque ratificabile dal(Cass. Civ. Sez. III, 6075/95 ).Così anche Scognamiglio, Contratti in generale, in Trattato di dir.civ., dir. da Grosso e Santoro-Passarelli, vol.IV, t.2, Milano,1980, p.214 e Romagnoli, voce Disdetta , in Enc.dir., vol.XIII, 1964 p.94.In questo senso Tabet, La locazione-conduzione, in Trattato di dir.civ. e comm., dir. da Cicu-Messineo, Milano, 1972, p.727, Miccio, La locazione, in Giur.sist.civ. e comm., dir. da Bigiavi, Torino, 1980, p.403, Segni, Autonomia privata e valutazione legale tipica, Padova, 1972, p.345. Contra Guarino, La locazione, in Trattato di dir.civ., dir. da Grosso e Santoro Passarelli, Milano, 1965, p.41, per il quale la rinnovazione esigerebbe una manifestazione di volontà anche tacita.