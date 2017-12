Varie specie di procura

Generale o speciale, in dipendenza del fatto se il rappresentante sia incaricato del compimento di tutti gli affari in genere del rappresentato o di alcuni che siano specificamente determinati nota1. Si dice anche specifica la procura deferita per una serie determinata di affari nota2. Si è discusso circa la ammissibilità del rilascio di procura generale da un coniuge ad un altro quando i medesimi siano in regime di comunione legale dei beni. Il problema è stato risolto positivamente, non reputandosi che questo venga a contrastare con il particolare regime di amministrazione della comunione nota3. Un particolare tipo di procura è quella contenuta nel raggruppamento temporaneo di imprese, in forza del quale viene conferito mandato ad una impresa (capogruppo) nei rapporti tra la c.d. stazione appaltante e le imprese raggruppate. Individuale o collettiva. La prima è tale quando sia stata conferita singolarmente ad una persona, la seconda, quando, uno actu, sia stata conferita da un solo soggetto a più persone nota4. Si badi che, di norma, il rappresentante non può a propria volta farsi rappresentare nominando un sostituto (delegatus delegare non potest), a meno che non vi sia stato autorizzato o non sia necessario per la natura dell'incarico (art. 1717 cod.civ.). Nel caso di inosservanza di questo precetto il rappresentante risponde dell'operato del sostituto; mentre se era autorizzato risponde soltanto se sia in colpa nella scelta. Il rappresentante risponde sempre e comunque delle istruzioni impartite al suo sostituto nota5. Congiuntiva (o solidale) o disgiuntiva (con riferimento a quella deferita a più soggetti). Nel primo caso i soggetti rivestenti la qualifica di procuratore devono agire insieme; nel secondo ciascuno può agire da solo per l'intero affare nota6. Revocabile o irrevocabile. Particolare importanza riveste la c.d. procura rilasciata anche nell'interesse del procuratore, detta in rem propriam. Il rappresentante, benché estra­neo all'affare rispetto al terzo, può avere un interesse. Tale interesse può consistere non tanto nella conclusione in sè dell'affare in relazione al compenso per l'attività svolta, quanto nella possibilità che gli effetti negoziali rifluiscano successivamente nel patrimonio proprio del rappresentante. Nella procura in rem propriam lo schema normale della rappresentanza si modifica: il rappresentante agisce non solo in nome e nell'interesse altrui, ma anche nell'interesse proprio nota7. Questo aspetto determina il carattere ordinario della irrevocabilità di siffatta specie di procura. Nel codice civile fa difetto la nozione specifica di procura in rem propriam, che si ricava per analogia rispetto alla normativa in tema di mandato (cfr. art. 1723 cod.civ.) nota8. La cosa non è di secondaria importanza. La procura in effetti ha come termine di riferimento la manifestazione esterna dei poteri rappresentativi. Il profilo dell'interesse all'attività da svolgere (quello cioè che viene in esame nella c.d. procura in rem propriam), a rigore, ha piuttosto a che fare con i rapporti interni tra procuratore e rappresentato, rapporti che per l'appunto sono oggetto di autonoma considerazione nell'ambito del contratto di mandato.

