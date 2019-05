Estinzione della servitù per prescrizione (non uso)

Note

Il "non-uso" determina l'estinzione di ogni specie di servitù, apparente e non apparente, affermativa e negativa, continua e discontinua. La distinzione tra le specie citate acquista rilevanza quando si tratta di stabilire la decorrenza del termine del mancato utilizzo. La prova del mancato utilizzo incombe in ogni caso, in base al principio generale di cui all'art. 2697 cod.civ., su colui che intende darne conto, al fine di avvantaggiarsene (Cass. Civ. Sez. II, 6647/91 ). Non importa quale sia la causa della mancata fruizione della servitù, se cioè il non uso dipenda dall'inerzia volontaria del titolare del fondo dominante ovvero dal fatto proprio del titolare del fondo servente. Ciò che conta è unicamente la constatazione del decorso del tempo in difetto di un'attività qualificabile come atto di esercizio della servitù (Cass. Civ., Sez. II, 16861/13 ).Il termine prescrizionale di regola decorre dal giorno in cui la servitù ha cessato d'essere esercitata. Come identificare questo momento?1) Per quanto attiene alle, la prescrizione decorre . Occorre dunque precisare che l'impossibilità di fatto di far uso della servitù (es: perimento dell'edificio da cui veniva esercitata una servitù di veduta) e la cessazione dell'utilità, non determinano l'immediata estinzione del diritto di servitù. La situazione può infatti cambiare e l'connessa alla servitù risorgere. Si determina in queste ipotesi la, verificandosi l'estinzione soltanto una volta che fosse inutilmente decorso il termine prescrizionale (art. 1074 cod.civ.)(Cass. Civ. Sez. II, 7887/99 ; Cass. Civ. Sez. II, 10018/97 2) Nelleil non uso decorre. Si consideri una servitù di passaggio: ilsarà quello dell'ultima occasione in cui il passaggio è avvenuto. Si pensi all'interclusione del fondo dominante cagionata dall'intervenuta espropriazione di una parte del fondo servente: al riguardo si è parlato di una situazione di "quiescenza" della servitù, prodromica rispetto all'estinzione per non uso (Cass. Civ., Sez. II, 15988/13 ). Ciò che conta, ai fini di interrompere il termine prescrizionale, è solamente un nuovo atto di esercizio del diritto, essendo ininfluente una diffida stragiudiziale (ad esempio inviata per raccomandata: cfr. Cass. Civ., Sez. II, 1071/2014 ).3) Nelle, il termine prescrizionale può dirsi decorrente. Tale violazione si identifica in uncontrastante con quel dovere di omettere una certa condotta positiva al quale è tenuto il proprietario del fondo servente (es.: rispetto ad una servitùdal momento in cui inizia l'attività di sopraelevazione che è proibita). Occorre che il proprietario del fondo dominante reagisca alla violazione: in difetto di ciò, l'inerzia protratta per vent'anni conduce all'estinzione del diritto (Cass. Civ. Sez. II, 326/98 ). Se la violazione del divieto è soltanto parziale la servitù non si estingue interamente, ma solo in relazione alle opere per cui non vi è stata reazioneSi può inoltre, a maggior specificazione di quanto riferito ai punti 1) e 2) che precedono, riferire quanto segue:a) per quanto attiene alle, le quali si esercitano indipendentemente dal fatto dell'uomo (es., acquedotto), il termine avrà decorrenzaconnessa alla servitù (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 3857/2016 che accomuna sotto questo profilo servitù negative e servitù continue);b) in tema di(ad es., presa d'acqua in primavera) ildella prescrizione opera(art. 1073 , II e III comma, cod.civ. )S'è già fatta menzione del modo della servitù e del difetto di autonomia di esso. Questa natura non autonoma condiziona la soluzione del quesito relativo alla possibilità che il modo si estingua in esito a prescrizione estintiva. Il problema è risolto dall'art. 1075 del cod.civ., in base al quale la servitù si conserva per intero anche se non viene esercitata nella sua intera potenzialità: per non uso si può estinguere solo il diritto, non il modo, stante quanto già esposto circa la consistenza del medesimoVa inoltre precisato che non si estingue per non uso una specifica modalità di esercizio della servitù, maggiore rispetto a quella concretamente fruita. Così se il fondo è gravato da servitù di passo pedonale e carraio, il difetto di passaggio di veicoli quando continuino a transitare pedoni non fa venir meno, ancorchè parzialmente, il contenuto del diritto (Cass. Civ., Sez. II, 8427/2014 ).Rimane da analizzare l'effetto di alcune vicende afferenti alla titolarità dei fondi. Nell'ipotesi di contitolarità della proprietà del fondo dominante è sufficiente che uno soltanto dei comproprietari abbia esercitato la servitù al fine della conservazione della stessa a favore di tutti (ma sarebbe più corretto dire, stante la caratteristica della predialità): si veda l'art. 1073 , V e VI comma cod.civ..L'acquirente del fondo dominante può inoltre unire al proprio possesso quello del suo dante causa (c.d.) ai fini dell'usucapione del diritto di servitù. Inversamente, per quanto attiene alla prescrizione per "non uso" si deve tener conto anche del tempo in cui la servitù non venne esercitata da precedenti titolari (art. 1073 , IV comma, cod.civ.).Quanto alla(nella quale cioè non sussiste uno specifico fondo dominante, essendo l'connessa alla fruizione da parte di una specifica cittadinanza), è stato escluso che il mero non uso possa condurre all'estinzione della stessa (Cass. Civ., Sez. I, 3788 dell'8 febbraio 2019).V. 