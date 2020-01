Note

nota1

nota2

nota3

nota4

nota5

nota6

nota7

Bibliografia

BESSONE, Adempimento e rischio contrattuale, Milano, 1969

BIANCA, Diritto civile, Milano, V, 1997

BIGLIAZZI GERI, voce Autotutela, Enc.giur.Treccani

COSTANZA, Torino, Comm.cod.civ. diretto da Cendon, IV, 1999

DALMARTELLO, Eccezione di inadempimento, N.mo Dig. it.

GRASSO, Eccezione d’inadempimento e risoluzione del contratto, Napoli, 1973

PERSICO, L’eccezione d’inadempimento, Milano, 1955

ROPPO, Il contratto, Milano, Tratt.dir.priv.Iudica Zatti, 2001

SPALLAROSSA, Importanza dell'inadempimento e risoluzione del contratto, Riv.dir.civ., II, 1972

TAMPONI, La risoluzione per inadempimento, Torino, I contratti in generale, II, 1999

Indipendentemente dalla possibilità assicurata dalla legge di domandare la risoluzione del contratto,(art. 1460 cod.civ. : c.d.). Questa facoltà viene a salvaguardare l'equilibrio contrattuale nei termini oggettivi risultanti dal contratto, in modo da evitare che una parte soffra dello scompenso di avere da parte propria adempiuto, mentre non ha realizzato il corrispettivo dovutole a ristabilimento dell'equilibrio della bilancia patrimoniale . Esso non è praticabile quando una prestazione deve essere effettuata prima di un'altra (ovviamente a favore della parte adempiente) nè può essere più utilizzato se la parte che se ne poteva giovare esegue la prestazione (Cass. Civ. Sez. Lavoro, 307/96 ). Esso costituisce una forma piuttosto efficace di predisposta dalla legge in tema di contratti a prestazioni corrispettive.L'eccezione può essere opposta non solo nel caso in cui manchi del tutto l'adempimento, ma anche a fronte di un adempimento inesatto, in esso ricomprendendosi anche ipotesi quali gli eventuali vizi o il difetto di qualità essenziali concernenti, ad esempio, il bene oggetto di una vendita (Cass. Civ. Sez. II, 7228/97 ). Possono venire in considerazione anche eventi futuri ed eventuali, come ad esempio la possibilità di esperimento dell'azione di riduzione che pregiudicherebbe l'acquisto del bene (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 32694 12 dicembre 2019).Va inoltre posto in luce come la praticabilità dell'eccezione postuli comunque la vigenza del contratto. Se esso è stato risolto per inadempimento di una delle parti, il rimedio non è più invocabile. Così, nell'ipotesi in cui sia stata pronunziata la risoluzione del contratto di vendita immobiliare, il venditore deve comunque restituire l'acconto del prezzo versato, indipendentemente dal fatto che l'acquirente non abbia rilasciato il bene occupato, dovendosi comunque qualificare l'indennità per l'occupazionein chiave di risarcimento per illecito extracontrattuale (Cass. Civ., Sez. III, 4442/2014 ).Assai importante è distinguereche deve sussistere ai fini della fruibilità del rimedio in esame. Da un lato infatti, l'interdipendenza non deve essere intesa in senso assoluto, essendosi osservato che essa potrebbe sia sostanziarsi nel nesso che si pone(tale quella rientrante nei c.d. obblighi di protezione e di collaborazione)(Cass. Civ. Sez. II, 387/97 ), sia discendere dalla volontà delle parti (che abbiano voluto e concepito un, tuttavia intesi a realizzare uno scopo unitario: cfr. Cass. Civ. Sez. III, 1389/81 ; Cass. Civ. Sez. II, 3397/84 ; Cass. Civ. Sez. III, 19556/03 ); dall'altro occorre badare a non dilatare eccessivamente le ipotesi in cui il rimedio risulta applicabile. Si rammenti che, per tale via,, ciò che contrasterebbe con la natura straordinaria di tale ulteriore forma di autotutela, consentita soltanto eccezionalmente, nella misura in cui sia previsto da singole norme.E' necessario che colui che si avvale del rimedio dell'eccezione di inadempimento, avuto riguardo alle circostanze del caso, non lo faccia(Cass. Civ. Sez. II, 10506/94 ).Il II comma art.1460 cod.civ. non fa che esplicitare una regola costante nell'esecuzione dei contratti (cfr. l'art. 1375 ) che viene ad integrare lo stesso equilibrio contrattuale nella fase di esecuzione del contratto. "L'equilibrio contrattuale" si dovrebbe appunto considerare come la esatta esecuzione del contenuto del contratto secondo buona fede.In questo senso, nei contratti con prestazioni corrispettive, quando una parte giustifichi la mancata esecuzione della propria prestazione con l'inadempimento dell'altra ai sensi dell'art. 1460 cod.civ. (), occorre procedere alla valutazione comparativa del comportamento dei contraenti. Il tutto con riferimento non solo all'elemento cronologico delle rispettive inadempienze, ma anche ai rapporti di causalità e proporzionalità delle stesse, rispetto alla funzione economico-sociale del contratto, tenendo presente che quando l'inadempimento di una parte non è grave o è derivato dall'inadempimento dell'altra, il rifiuto di quest'ultima di adempiere la propria obbligazione non è di buona fede e non è giustificato . Non sarebbe possibile pervenire invece ad una valutazione nel senso della invocabilità del rimedio in esame in favore di ciascuno dei contraenti in base alla condotta inadempiente dell'altro: l'inadempimento infatti possiede carattere unitario e va addebitato solo a quella parte che abbia tenuto il comportamento prevalentemente contrario alle obbligazioni contrattuali (Cass. Civ., Sez. II, 14648/13 ).V. Spallarossa, Importanza dell'inadempimento e risoluzione del contratto, in Riv. dir. civ., II, 1972, p.452 e ss.; Bessone, Adempimento e rischio contrattuale, Milano, 1969, p.26 e ss.. Cfr. tuttavia in giurisprudenza Cass. Civ., Sez. II, 16930/03 , secondo la quale l'eccezione in esame sarebbe opponibile anche alla parte che dovrebbe adempiere in un tempo successivo rispetto all'altra, quando già abbia palesato il fatto di non essere in grado di tenere una condotta adempiente.Grasso, Eccezione d'inadempimento e risoluzione del contratto (profili generali), Napoli, 1973, p.89.Come nel caso in cui uno dei contraenti goda del beneficio del termine. V. Persico, L'eccezione d'inadempimento, Milano, 1955, p.83.Cfr. Bigliazzi Geri, Autotutela (dir. civ.), in Enc. giur. Treccani, 1988, p.2; Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p.555.Si vedano, tra gli altri, Bianca, Diritto civile, vol. V, Milano, 1997, p.333; Costanza, in Comm. cod. civ., dir. da Cendon, vol. IV, Torino, 1999, p.847.Così p.es. Dalmartello, Eccezione d'inadempimento, in N. Dig. it., VI, p.357; Persico, op. cit., p.144. E' stato deciso che l'inadempimento degli obblighi di informazione ricavabili ex artt. 1375 1175 cod.civ. in relazione alla difettosa specificazione delle qualità del prodotto venduto (che, pur potendo essere qualificato come cosa appartenente ad un genere, era in concreto sprovvisto delle specifiche caratteristiche funzionali all'utilizzo da parte dell'acquirente), possa legittimare la reazione del compratore che si rifiuti di pagarne il prezzo (cfr. Cass. Civ. Sez. II, 14865/00 ).Cfr. Cass. Civ., Sez. VI-II, 26365/13 . Si veda, in dottrina, Roppo, Il contratto, in Tratt. dir. priv., a cura di Iudica-Zatti, Milano, 2001, pp.986 e ss.;Tamponi, La risoluzione per inadempimento, in I contratti in generale, a cura di Gabrielli, Torino, 1999, p.1532.