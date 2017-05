Comunione legale tra coniugi: natura giuridica

Note

Quesito n. 215-2014/A, Francia. Regime patrimoniale: efficacia di comunione convenzionale tra coniugi cittadini francesi dello stesso sesso

La costruzione teorica prevalente della figura dellaIn dottrina si è parlato di, destinato al soddisfacimento dei bisogni familiari . La Corte Costituzionale (Corte Cost., 311/88 ) ha definito la figura in esame come una " . Ne segue che l'eventuale espropriazione del bene che vi ricade, quand'anche operata in relazione a passività facenti capo ad uno soltanto dei coniugi, non potrà non riguardare l'intero bene (Cass. Civ., Sez. III, 6575/13 ; Appello di Potenza, 662/13 ). All'altro coniuge non rimarrà se non la metà di quanto ricavato dall'espropriazione forzata.Quello che interessa ai fini dell'apprezzamento dell'eventuale consistenza soggettiva della figura, è verificarne la disciplina concreta, con particolare riferimento al regime di"esterno" rispetto ai coniugi.Ai sensi dell'art. 189 , II comma, cod.civ. : "i creditori particolari di uno dei coniugi possono soddisfarsi in via sussidiaria sui beni della comunione fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato". Inversamente, l' art.190 cod.civ. dispone che i creditori possono agire in via sussidiaria sui beni personali di ciascuno dei coniugi, nella misura della metà del credito, quando i beni della comunione non sono sufficienti a soddisfare i debiti su di essa gravanti.In effetti si può dunque riscontrare una certa autonomia dei beni della comunione rispetto a quelli appartenenti esclusivamente al singolo coniuge, tanto da giustificare l'opinione di chi, in dottrina, ne valuta positivamente l'aspetto soggettivo. Tale esito ermeneutico è peraltro negato dalla maggioranza degli interpretiInfatti essa viene definita una vera e propria comunione atipica. Così Tamburrino, Lineamenti del nuovo diritto di famiglia italiano, Torino, 1976, p.236.Di soggetto autonomo parlano De Paola, Macrì, " Il regime patrimoniale della famiglia", Milano, 1991, I, p.51; Attardi, Profili processuali della comunione legale dei beni, in Riv. dir. civ., 1978, pp.25 e ss..Principio ribadito recentemente dalla sentenza Cass. Civ. Sez. II, 284/97 In dottrina si vedano, tra gli altri, Basile-Silvestri, Eguaglianza dei coniugi e divisione del lavoro nella famiglia, in Eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, Napoli, 1975, p.233; Fragali, La comunione, Appendice al t. 1, Milano, 1977, p.11.Cfr. A. Finocchiaro-M. Finocchiaro, Riforma del diritto di famiglia, vol. III, Milano, 1979, pp.424 e 425.