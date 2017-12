Beni culturali e normativa urbanistica

Note

Il Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/04 ) contiene una compiuta disciplina degli aspetti di protezione e conservazione dei beni culturali, alla quale è dedicato l'intero capo III della parte I. L' art.20 del Codice esordisceIl successivo art.32 del Codice prevede che il Ministero (nella persona del Direttore regionale, ai sensi dell' art.20 del D.P.R. 8 giugno 2004 n.173, normativa che ha previsto l'articolazione delle competenze ministeriali)Il successivo art.21 del CodiceIl IV comma della detta disposizione prescrive, con un'espressione di chiusura, cheCiò vale a determinare sempre e comunque l'esigenza di munirsi del provvedimento anche in relazione a lavorazioni qualificabili in chiave di ordinaria amministrazione (si pensi alla sostituzione di serramenti esterni di un edificio). Ai sensi del V comma della norma apri l 'autorizzazione è resa su progetto o, qualora sufficiente, su descrizione tecnica dell'intervento, presentati dal richiedente,. Da notare come in materia l' art.8 del D.P.R. 8 giugno 2004, n.173 abbia previsto l'intervento della Direzione generale per i beni architettonici e paesaggistici. Il Direttore generale, tra l'altro (si pensi alle prescrizioni di tutela indiretta di cui all' art.45 del Codice), può autorizzare gli interventi di demolizione e rimozione definitiva di cui all' art.21 in parola.Il procedimento finalizzato all'emissione del provvedimento autorizzativo è scolpito dall'art. 22 del CodiceLa norma prescrive che, con l'eccezione delle ipotesi di cui agli artt. 25 26 del Codice (nei quali occorra indire una conferenza di servizi tra amministrazioni ovvero vi sia da valutare l'impatto ambientale delle opere),prevista dal IV comma dell'art. 21 del Codice relativa ad interventi in materia d'edilizia pubblica e privataLa soprintendenza può domandare chiarimenti o elementi integrativi di giudizio: nel caso il detto terminefino al ricevimento della documentazione richiesta. Non è l'unico motivo di sospensione: il III comma dell'art. 22 del Codice infatti prevede che, quando sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, la soprintendenza ne da preventiva comunicazione al richiedente ed il termine è sospeso fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti d'ufficio e comunque per non più di trenta giorni. Una volta che il termine sia comunque spirato,. La norma, che nel testo originario si chiudeva con la previsione di un'ipotesi di silenzio-assenso, è mutata per effetto del D.Lgs. 24 marzo 2006, n.156 . Il richiedente è infatti semplicemente legittimato ad agire in base all'art.21 bis della Legge 1034/71.L'art. 23 del Codice, il cui titolo "Procedure edilizie semplificate" sembrerebbe alludere ad un regime più snello rispetto a quello ordinario ed, in effetti, deve essere rettamente inteso. Esso si limita infatti a chiarire che, qualora gli interventi autorizzati ai sensi dell'art. 21 necessitasserodi titolo abilitativo in materia edilizia, sarebbe possibile il ricorso alla denuncia di inizio attività, nei casi previsti dalla legge. A tal fine l'interessato, all'atto della denuncia, trasmette al comune l'autorizzazione conseguita, corredata dal relativo progetto.L'art. 24 del Codice considera invece unicamente gli interventi da compiersi sui beni pubblici, come pure il successivo art.25 Le eventuali situazioni d'urgenza che possano evidenziarsi sono trattate dall'art. 27 del Codice: nel casoalla quale sono tempestivamente inviati i progetti degli interventi definitivi per la necessaria autorizzazioneTuttavia in questa, come in altre ipotesi, ex art. 28 del Codice,Al soprintendente spetta altresì la facoltà di ordinare l'inibizione o la sospensione d'interventi relativi alle cose indicate nell'art. 10 , anche quando per esse non siano ancora intervenute la verifica di cui all'art. 12 , II comma , o la dichiarazione di cui all'art. 13 Deve altresì ricordarsi che l'art. 26 del Codice prevede per alcune opere la valutazione di impatto ambientale.Già l'art. 21 del t.u. 490/99 imponeva. I beni culturali non potevano infatti essere demoliti o modificati senza l'autorizzazione del Ministero. Essi non potevano altresì essere adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico od artistico oppure tali da creare pregiudizio alla loro conservazione o integrità. La verifica della compatibilità degli interventi di competenza ministeriale non escludeva un intervento dell'ente locale nel medesimo ambito con finalità diverse e rientranti nelle proprie competenze, quali sono quelle di contemperare le esigenze di estetica e ambientale e architettonica con quelle commerciali e del traffico (così Tar del Lazio, 4422/00 ).Una volta imposto regolarmente il vincolo per il tramite della notifica trascritta, il bene culturale del privato veniva assoggettato alla particolare disciplina prevista dagli artt.11 e ss. della Legge 1089/39 (legge già abrogata dall'art. 166 del D.Lgs. 490/99, e la cui abrogazione è stata inoltre disposta dall'art. 2 e dall'allegato 1 del D.L. 200/08), che imponevano precisi obblighi a carico dei privati per garantire la conservazione dei beni o la loro integrità. L' art.18 della legge cit. in particolare prevedeva l'obbligo di sottoporre alladella competente soprintendenza i progetti di opere di qualunque genere che si intendessero eseguire. Per quest'autorizzazione la c.d. Bassanini- bis apri aveva previsto una sorta di(si trattava dell'art. 12 , V e VI comma, della Legge 15 maggio 1997, n. 127).. Qualora la soprintendenza avesse chiesto chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, il termine indicato sarebbe stato sospeso fino al ricevimento della documentazione. Ove la soprintendenza avesse proceduto ad accertamenti di natura tecnica, il termine sarebbe stato sospeso fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti d'ufficio e comunque non oltre trenta giorni. Decorso tale termine, previa diffida a provvedere nei successivi trenta giorni, le richieste d'approvazione si sarebbero intese come accolte.Gli artt. 23 e ss. t.u. stabilivano importanti prescrizioni urbanistiche. I proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, dei beni culturali indicati hanno l'obbligo di sottoporre alla soprintendenza i progetti delle opere di qualunque genere che intendano eseguire, al fine di ottenerne la preventiva approvazione.Ai sensi del previgente art. 27 del t.u. nel caso di assoluta urgenza potevano essere eseguiti i lavori provvisori indispensabili per evitare danni notevoli al bene tutelato, purché ne fosse data immediata comunicazione alla soprintendenza, alla quale erano inviati nel più breve tempo i progetti dei lavori definitivi per l'approvazione.L'art. 28 del t.u. disciplinava la possibilità di sospensione dei lavori (cfr. art. 20 della previgente Legge 1089/ 39). Il soprintendente poteva ordinare la sospensione dei lavori iniziati contro il disposto degli artt. 23 27 ovvero condotti in difformità dall'approvazione.